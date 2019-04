Ermal Meta in concerto a Trieste: info e scaletta

L’appuntamento è per lunedì 18 marzo con il concerto di Ermal Meta insieme agli Gnu Quartet presso il teatro Politeama Rossetti di Trieste. Il cantante di origini albanesi sarà protagonista della serata insieme al quartetto d’archi (con flauto traverso) degli Gnu Quartet, già più volte al fianco di importanti nomi della scena pop italiana (e non solo).

Ermal Meta in concerto a Trieste: le info

Il concerto di Ermal Meta insieme agli Gnu Quartet andrà in scena presso la sala Assicurazioni Generali del teatro Politeama Rossetti di Trieste. Lo show è sold out da settimane, così come lo sono le rimanenti date che vedranno l’artista esibirsi sui palchi dei teatri italiani insieme al quartetto. L’inizio del concerto è in programma per le 21. Il teatro Politeama Rossetti si trova in viale XX settembre 45 ed è raggiungibile sia con la propria auto che con i mezzi di trasporto pubblico. Provenendo dall’autostrada A4 Venezia – Trieste bisogna uscire al casello Monfalcone – Lisert, verso Sistiana, proseguendo lungo la strada statale 14 Costiere. Quindi, arrivati alla stazione ferroviaria, seguire le indicazioni per il tribunale e, quindi, per il teatro Politeama Rossetti. All’esterno del teatro si trovano dei posteggi in cui poter parcheggiare la propria auto. Chi preferisse servirsi dei mezzi pubblici, invece, arrivando dalla stazione ferroviaria di Trieste, all’uscita – sulla sinistra – troverà una postazione per i taxi. In alternativa, è possibile prendere l’autobus, servendosi della linea 6, quindi scendere alla fermata Giardini pubblici – Politeama Rossetti. In alternativa, è possibile raggiungere il teatro a piedi, proseguendo lungo via Gheda, via Carducci e viale XX settembre, camminando per una quindicina di minuti.

Ermal Meta in concerto a Trieste: la scaletta

Il concerto di Ermal Meta al teatro Politeama Rossetti di Trieste vedrà l’alternarsi di alcuni tra i brani più apprezzati e conosciuti della discografia dell’artista di origini albanesi, riarrangiati ora in una versione per orchestra e flauto traverso. Lo show si apre sulle note di “Voce del verbo”, per concludersi su quelle di “Voodoo Love”, ma non è raro che il cantautore decida di inserire dei nuovi brani a sorpresa. Durante il secondo show andato in scena al teatro Goldoni di Venezia, ad esempio, incalzato dal pubblico, Ermal Meta ha deciso di eseguire anche “A parte te”, finora mai presente nella scaletta del concerto. Oltre alle tante canzoni proprie, nel corso della serata il cantautore e il quartetto propongono inoltre due cover: una (parziale) di “Billie Jean” di Michael Jackson e “Unintended” dei Muse”. La scaletta del concerto di Ermal Meta a Trieste:

Voce del verbo Lettera a mio padre Dall’alba al tramonto Piccola anima Niente che ti assomigli (La fame di Camilla song) Due lacrime (La fame di Camilla song) Vietato morire Quello che ci resta Caro Antonello (con Antonello Venditti) Roma Capoccia (con Antonello Venditti) 9 primavere Bob Marley Le luci di Roma Schegge Molto bene, molto male Un’altra volta da rischiare Non mi avete fatto niente Sperare Unintended (Muse cover) Mi salvi chi può Amara terra mia (Domenico Modugno cover) Voodoo Love

Il tour di Ermal Meta e degli Gnu Quartet

Dopo il concerto in programma al teatro Politeama Rossetti di Trieste, il tour di Ermal Meta proseguirà in altre due città italiane. La prossima data è in programma per il 23 marzo al teatro Carlo Felice di Genova. Quindi, la conclusione, con il doppio show al teatro Colosseo di Torino, il 24 e il 25 marzo. Tutti i live sono già sold out.