Mondo Marcio, tour europeo al via ad aprile

È pronto a valicare i confini italiani per conquistare l’Europa Mondo Marcio. Il rapper milanese partirà all’inizio del mese di aprile con il “Rap God Tour”, che al momento si compone di sei date e che lo porterà anche in quattro location oltre confine, a Barcellona, Dublino, Londra e Amsterdam. L’artista farà ritorno in Italia il 10 aprile, quando sbarcherà al Largo Venue di Roma per poi fare rotta sul Fabrique di Milano. I biglietti per i due show sono già disponibili sul sito di TicketOne. Quanto alla tappa di Roma, i tagliandi sono acquistabili al prezzo di 23 euro per il posto unico e di 50 euro per il VIP pack, che include anche l’early entry, il meet&greet e la possibilità di assistere alle prove. Per lo show milanese è disponibile il solo biglietto per il parterre in piedi, a 17,25 euro. Questo il calendario completo con tutte le date al momento annunciate:

Lunedì 1 aprile – Barcellona, Razzmatazz

Martedì 2 aprile – Dublino, Whelan

Mercoledì 3 aprile – Londra, 93 Feet East

Giovedì 4 aprile – Amsterdam, QFactory

Mercoledì 10 aprile – Roma, Largo Venue

Giovedì 18 aprile – Milano, Fabrique

“Uomo”, il prossimo disco in uscita di Mondo Marcio

Mondo Marcio porterà in tour il suo ultimo disco, “Uomo”, in uscita l’8 marzo e già lanciato dai singoli “DDR (Dio Del Rap)”, “Vida Loca”, “Leggenda Urbana” e “Angeli e Demoni” con la collaborazione di Mina. Il disco è stato prodotto da Swede di 808 Mafia di Miami (production team già al fianco di Dj Khaled, Jay Z, Future, Gucci Mane e che ha curato la colonna sonora del film “Creed 2”), dai newyorkesi Muzicheart e Fastlife Beats e dallo stesso Mondo Marcio. Il lavoro può considerarsi una specie di “concept album” sulla figura umana, con i suoi limiti e i suoi difetti. Oltre al featuring con Mina, tra le tracce troviamo anche la collaborazione con Gudda Gudda sulle note di “Questi palazzi” e con Dave Muldoon in “Fuck Up the World”. Queste e canzoni che compongono la tracklist di “Uomo”:

Top Five Questi palazzi feat. Gudda Gudda Origini DDR (Dio Del Rap) Leggenda urbana Vida Loca Fuck Up the World feat. Dave Muldoon La città Angeli e Demoni feat. Mina Sogni nella bottiglia Ambizione Nuova scuola La canzone che non ti ho mai scritto Leggenda

L’uscita del disco sarà accompagnata dall’apertura di un esclusivo pop up shop targato Mondo Marcio, visitabile dall’8 al 10 marzo presso la Key Gallery di Milano, al civico 12 di via Borsieri. Uno spazio con disegni e scenografie ispirati ai nuovi brani contenuti nel disco, per immergersi a 360 gradi nelle ambientazioni delle nuove canzoni del rapper milanese.

Una copertina molto particolare

La copertina del nuovo disco nostrano avrà un significato molto particolare per Mondo Marcio. A spiegare il perché è lui stesso sui social nei giorni scorsi. «Non tutti se ne sono accorti, il ragazzino nella cover dell’album sono io a 12 anni – ha spiegato Gian Marco Marcello – questo venerdì, dopo vent’anni, esce il mio nuovo disco e io mi sento ancora come quel bambino nella foto. Farfalle in pancia, mani sudate, il pacchetto completo. Affrontare questo viaggio con voi è tutta la forza di cui ho bisogno, altro non mi serve. Questo disco è dedicato a tutti quelli che ci sono dal giorno 0. Oltre che a tutte le donne visto che esce l’8 di marcio, e si chiama Uomo!».