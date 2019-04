Jack Savoretti, il nuovo singolo è "What more can I do"

"What more can I do" è il nuovo singolo di Jack Savoretti. L'artista britannico pubblicherà il 15 marzo il nuovo album "Singing to Strangers"

Esce oggi “What more can I do”, nuovo singolo di Jack Savoretti. Il brano anticipa l’uscita dell’album “Singing to Strangers”, in arrivo il 15 marzo. Si tratta del sesto album di inediti del cantautore britannico che poche settimane fa è salito sul palco del Festival di Sanremo per duettare con gli Ex-Otago. Il nuovo disco è prodotto da Cam Blackwood e arriva a pochi mesi di distanza dall’ultimo progetto di Jack Savoretti. A novembre infatti è uscito su tutte le piattaforme digitali e in streming “Music’s Too Sad Without You” – Live Version, registrato durante lo speciale live di Jack Savoretti al Teatro della Fenice di Venezia, insieme alla grande artista internazionale Kylie Minogue. Nel nuovo album ci sono anche due estratti dalla serata live al Teatro della Fenice, le canzoni “Music’s Too Sad Without You” e “Vedrai vedrai / Oblivion”. Interamente registrato in Italia, Jack Savoretti ha inciso le tracce del disco insieme alla sua band: i chitarristi Pedro Vito e Sam Lewis, il bassista Sam Davies, il batterista Jesper Lind e il direttore musicale Nikolai Torp. Il disco vanta la collaborazione d’eccellenza nel brano “Touchy Situation” scritto insieme al grande Bob Dylan. Questa la tracklist dell’album:

Candlelight Love is on the line Dying for your love Better off without me What more can I do? Singing to strangers (Interlude) Youth and love Touchy situation Greatest mistake Things I thought I'd never do Going home Symmetry Beginning of us Music's too sad without you (with Kylie Minogue) (live from Venice) Vedrai vedrai / Oblivion (live from Venice)

La collaborazione con Bob Dylan e il nuovo singolo

La collaborazione con Bob Dylan rappresenta probabilmente il punto più alto del nuovo album. Jack Savoretti ha raccontato in un’intervista di aver avuto paura di cantare un testo di Dylan solo quando ha visto lo sguardo sul volto della moglie, l’attrice Jemma Powell. La donna gli ha chiesto di non rovinare tutto, ma a quanto pare Bob Dylan ha approvato la commovente interpretazione di Jack Savoretti. L’artista ha immaginato la scena: «Mi piace pensare che si sia seduto vicino al fuoco, a bere il suo whisky, ad ascoltare la mia canzone. Probabilmente non sarà successo così, ma posso fantasticare». Il nuovo singolo “What more can I do” arriva dopo “Candlelight” che ha ottenuto un ottimo riscontro nel Regno Unito e ha scalato la classifica inglese fino a raggiungere la top 5 dei brani più ascoltati sulle piattaforme digitali.

Il tour in Italia e in Europa

Ad aprile 2019 partirà il nuovo tour di Jack Savoretti che farà tappa in Italia con tre concerti. Il primo appuntamento è a Padova, poi ci saranno le date di Milano e Roma, rispettivamente il 17 e il 18 aprile. Questi tutti gli appuntamenti live di Jack Savoretti in Italia e in Europa:

16/04/2019 - Padova @ Gran Teatro Geox

17/04/2019 - Milano @ Fabrique

18/04/2019 - Roma @ Atlantico

