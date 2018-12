Esce oggi su tutte le piattaforme digitali e in streming “Music’s Too Sad Without You” – Live Version, registrato durante lo speciale live di Jack Savoretti al Teatro della Fenice di Venezia, insieme alla grande artista internazionale Kylie Minogue. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista anglo-italiano “Singing To Strangers” (BMG) in uscita il 22 marzo 2019.



Dopo il successo di “Sleep no More” e del tour che lo ha visto protagonista nei principali teatri d’Italia Jack Savoretti torna con un nuovo disco prodotto da Cam Blackwood (George Ezra), e interamente registrato in Italia. Savoretti ha inciso le tracce del disco insieme alla sua band: i chitarristi Pedro Vito e Sam Lewis, il bassista Sam Davies, il batterista Jesper Lind e il direttore musicale Nikolai Torp. Il disco vanta una collaborazione d’eccellenza sul brano “Touchy Situation” scritto insieme al grande artista Bob Dylan.



Ad aprile 2019 partirà il suo nuovo Tour che farà tappa in Italia con 3 date curate da Vivo Concerti. Il primo appuntamento a Padova il 16 aprile, a seguire Milano 17 aprile e Roma 18 aprile. Il tour proseguirà per tutta Europa toccando Olanda, Germania, Svizzera, Polonia, Inghilterra e Irlanda. Il tour si concluderà con una data evento il 31 maggio 2019 alla Wembley Arena di Londra. I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 23 novembre alle ore 10:00 su www.ticketone.it e presso i punti vendita Ticketone da lunedì 26 novembre. "Singing To Strangers” segna una linea di demarcazione nel percorso artistico di Jack Savoretti. Un progetto che viene alla luce da una nuova consapevolezza dello stesso artista, un passaggio alla maturità che trova spazio in questi nuovi brani.