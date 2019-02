Farà tappa venerdì 15 febbraio al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia il tour teatrale di Ermal Meta. Una tournée in cui a salire sul palco, insieme al cantautore di origini albanesi, sarà il Gnu Quartet: quartetto d’archi che in passato spesso era stato coprotagonista di esibizioni in studio e dal vivo con importanti nomi della musica italiana (da Francesco De Gregori al fu trio Daniele Silvestri, Max Gazzé e Niccolò Fabi, passando per gli Afterhours, i Baustelle e i La Crus). Il primo incontro tra il cantautore e gli Gnu Quart è avvenuto l’estate scorsa sui Monti Sibillini, durante uno degli appuntamenti di RisorgiMarche.

Intanto, il live di questa sera è da “dentro o fuori”, essendo già sold-out da giorni. Il concerto inizierà alle 21. Il Teatro Romolo Valli si trova a Reggio Emilia, al civico 3 di Piazza Martiri del 7 luglio.

La scaletta del concerto

Nel corso del concerto, Ermal Meta proporrà alcuni tra i brani più importanti della sua carriera – da “Non mi avete fatto niente” (pezzo che gli è valso la vittoria del Festival di Sanremo nel 2018, in coppia con Fabrizio Moro) a “Odio le favole”, passando per canzoni in un primo momento “prestate” ad altri interpreti, ma di cui poi il cantautore si è riappropriato: una su tutte, “A parte te”, brano entrato nella discografia di Fiorella Mannoia, ma che ora Ermal ha scelto come canzone conclusiva dei suoi concerti. Oltre a queste, troviamo anche una cover di “Billie Jean”, tra i brani più famosi di Michael Jackson rivisitata. Di seguito la scaletta del concerto di Reggio Emilia:

Sperare Dall’alba al tramonto Lettera a mio padre Piccola anima Non abbiamo armi Due anime Vietato morire Quello che ci resta Caro Antonello 9 primavere Bob Marley Billie Jean (Michael Jackson cover) Le luci di Roma Schegge Molto bene, molto male Un’altra volta da rischiare Non mi avete fatto niente Voce del verbo Voodoo Love Mi salvi chi può A parte te

Il tour con gli Gnu Quartet

Dopo il concerto in programma a Reggio Emilia, la prossima data del tour di Ermal Meta insieme agli Gnu Quartet sarà il 16 febbraio al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento (con replica il giorno successivo, ma entrambe le date sono sold out). La tournée si concluderà con il doppio concerto del 24 e 25 marzo al Teatro Colosseo di Torino (biglietti esauriti per entrambi i concerti). Quindi, il 20 aprile Meta sarà protagonista da solo sul palco del Mediolanum Forum di Milano, per festeggiare insieme ai suoi fan il suo 38esimo compleanno. Di seguito, i prossimi concerti di Ermal Meta insieme agli Gnu Quartet. I biglietti dei concerti non ancora sold out sono in vendita sul sito di Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da 28,75 euro.