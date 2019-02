AC/DC, al nuovo album lavora anche Cliff Williams?

Il nuovo album degli AC/DC avrà (forse) la firma di tutti i suoi membri attualmente ancora in vita. La band hard rock per eccellenza sorprende i fan con una line-up vecchio stile per la creazione del nuovo disco. L’annuncio non è ancora ufficiale, ma il messaggio implicito è arrivato sui social, proprio come si conviene alle band di ultima generazione.

Cliff Williams torna negli AC/DC?

La notizia non è ancora ufficiale, ma una foto sui social potrebbe aver lasciato intendere che il prossimo disco degli AC/DC conterrà anche la firma di Cliff Williams, il bassista del gruppo dal 1977 al 2016. Insieme a lui nella foto, anche Brian Johnson, il frontman. L’immagine è stata scattata in un hotel di Vancouver in dicembre e subito ha fatto scattare le più selvagge speculazioni su un ritorno in grande stile. La foto è stata poi rimossa dai social media, se possibile incendiando ancora di più i rumors su una possibile pubblicazione.

La storia fino ad ora

Cliff Williams aveva lasciato il gruppo nel 2016, lo stesso anno in cui Johnson era stato costretto a lasciare la band (per problemi all’udito) e sostituito con Axl Rose, cantante dei Guns ‘N Roses, per il tour mondiale che si sarebbe tenuto in quel periodo. La concatenazione d’eventi ha fatto sì che sul palco, della line up originale, non rimanesse che Angus Young, il chitarrista.

L’anno scorso hanno cominciato a diffondersi le prime voci su un ipotetico nuovo disco degli AC/DC che avrebbe integrato il lavoro di Malcom Young, chitarrista della band deceduto nel 2017 dopo essersi ritirato dalla scena per problemi di salute. Le voci sono state riaccese in gennaio, quando Johnson ha dato adito a nuove speculazioni sulla possibilità di un nuovo disco firmato AC/DC, per l’esattezza il diciassettesimo. La storia è stata ulteriormente alimentata da una fotografia del 2018 che ritraeva Brian Johnson e l’ex batterista Phil Rudd, sempre a Vancouver, questa volta in uno studio di registrazione.

Rock or Burst (2014)

Per il momento, le voci che vorrebbero Cliff nella line up del nuovo disco non sono ancora state ufficializzate. Nell’attesa di ricevere informazioni più precise, i fan possono continuare a gustarsi una delle discografie che ha fatto la storia della musica mondiale. L’ultimo disco della band si intitola “Rock or Burst” ed è stato pubblicato nel 2014 per la Columbia riscuotendo un discreto successo sia tra i critici che i fan d’annata. Dall’album sono stati estratti tre singoli, “Play Ball”, “Rock or Burst” e “Rock the Blues Aways”. I videoclip di “Play Ball” e di “Rock or Burst” hanno totalizzato rispettivamente 17 milioni e 35 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nell’aprile del 2015, il disco aveva venduto quasi 3 milioni di copie nel mondo. “Rock or Burst” ha conquistato un disco di Platino FIMI e ha raggiunto il podio delle classifiche musicali di tutto il mondo, confermando che l’epoca degli AC/DC è tutt’altro che in procinto di tramontare.