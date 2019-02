Il Grammy Museum omaggia Mia Martini

Il film “Io sono Mia” che racconta la vita e la carriera di Mia Martini arriva a Los Angeles. Il Grammy Museum decide di omaggiare la cantante scomparsa nel 1995 con la proiezione della pellicola cinematografica che racconta gli alti e bassi di una carriera straordinaria. L’evento si terrà venerdì 22 febbraio nell’ambito del festival italiano a Hollywood che prenderà il via domenica 17 febbraio e che quest'anno avrà tra i suoi ospiti anche il produttore e artista Luca Barbareschi. L’annuncio è arrivato da 'LA Italia - Film, Fashion and Art Fest' all'indomani del gala allo Staples Center, palcoscenico della consegna dei Grammy Awards. Interpretato da Serena Rossi, diretto da Riccardo Donna e prodotto da Eliseo Cinema per la Rai, sarà proiettato nella sala dedicata del museo della musica. Tony Renis, presidente onorario di LA ITALIA Festival ha dicharato: «Il tributo alla Martini nella prestigiosa sede dell' entertainment mondiale è uno sincero omaggio alla vita e all' opera di una tra le più sensibili artiste italiane di sempre».

Il film "Io sono Mia"

“Io sono Mia” vede nel cast, oltre alla splendida protagonista Serena Rossi, anche Maurizio Lastrico, Lucia Mascino, Dajana Roncione, Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniele Mariani, Francesca Turrini, Fabrizio Coniglio, Gioia Spaziani, Duccio Camerini, Simone Gandolfocon, Corrado Invernizzi ed Edoardo Pesce. Per raccontare la storia di Mia Martini si è scelto come fulcro principale il suo ritorno avvenuto nel Festival di Sanremo 1989. L’artista, dopo un auto esilio durato anni, decise di tornare alla kermesse musicale per presentare “Almeno tu nell’universo”, brano arrivato poi nono nella classifica generale ma che le valse il premio della Critica e l’ennesimo rilancio di una carriera straordinaria. Tutto il film viene raccontato attraverso un’intervista che Mimì rilascia ad una giornalista presente a Sanremo per incontrare Ray Charles. La cantante italiana viene identificata come un ripiego ma pian piano la storia diventa sempre più avvincente e la giornalista si lega all’incredibile viaggio di ricordi e pensieri che annidano la mente di Mia Martini.

La reazione di Loredana Bertè

Nel film vengono ripercorsi gli inizi complicati, i contrasti con il padre, il rapporto con la sorella Loredana Bertè, il successo travolgente e gli effetti dell’accusa infamante che l’ha accompagnata per tutta la carriera. Un marchio che la costringe inevitabilmente ad abbandonare le scene. Alti e bassi di una carriera entrata nella storia della musica italiana. Serena Rossi interpreta con maestria Mia Martini sia nei gesti, nella postura che negli sguardi assorti della cantante. L’attrice è stata apprezzata anche da Loredana Bertè, sorella di Mia Martini. La cantante, giunta quarta al Festival di Sanremo 2019 con “Cosa ti aspetti da me”, ha parlato della pellicola e dell’interpretazione magistrale di Serena Rossi. Inoltre ha ammesso di essere molto fiera del lavoro che è stato fatto per raccontare la vita di Mimì. La stessa Serena Rossi è stata anche uno degli ospiti della 69esima edizione del Festival di Sanremo, proprio per presentare il film “Io sono Mia”. Per l’occasione, la cantante e attrice ha interpretato proprio il brano con cui Mia Martini partecipò al Festival nel 1989, “Almeno tu nell’universo”.