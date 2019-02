Maneskin: date e info biglietti del tour europeo 2019

Dopo il successo del tour italiano, cominciato a Senigallia lo scorso 10 novembre, i Maneskin hanno deciso di portare la loro musica anche all’estero, raccogliendo consensi internazionali per la loro recente fatica discografica, “Il ballo della vita”. L’album, uscito il 28 ottobre 2018, si è già portato a casa ben due dischi di Platino FIMI.

Il ballo della vita tour in Europa: le date

I fan residenti in Europa che volessero assaporare la musica dei Maneskin dal vivo possono partecipare alle date de Il ballo della vita Tour. Iniziato il 6 febbraio a Barcellona, il tour prosegue verso Svizzera, Francia, Germania, Belgio e Inghilterra per accontentare tutti i fan fuori porta.

Ecco le date rimanenti de “Il ballo della vita Tour”:

12 febbraio - Svizzera, Zurigo – Kaufleuten

13 febbraio – Svizzera, Berna – Bierhübel

15 febbraio – Germania, Amburgo – Nochtwache

17 febbraio – Germania, Stuttgart – Schräglage

19 febbraio – Belgio, Bruxelles - Le Madeleine

22 febbraio – Inghilterra, Londra – Oslo

24 febbraio – Inghilterra, Londra - Oslo

27 febbraio – Germania, Monaco - Backstage Club

28 febbraio – Svizzera, Lugano - Palazzo dei Congressi

I biglietti sono disponibili sulle piattaforme di prevendita corrispondenti, ma è il caso di affrettarsi. Le tre date in Svizzera (Zurigo, Berna e Lugano) sono già quasi sold out e la richiesta è attualmente molto alta.

Il ballo della vita tour in Italia: le date del 2019

Dopo il successo del 2018, i Maneskin tornano in Italia a marzo per coinvolgere i loro fan nel grande spettacolo dal vivo de “Il ballo della vita”. Le date sono molte, ma anche l’adesione, per il momento, supera ogni aspettativa: chi desiderasse partecipare a uno dei concerti dovrebbe quindi affrettarsi. Molte delle date sono infatti già sold out.

7 marzo, Bologna, Estragon

8 marzo, Bologna, Estragon

12 marzo, Firenze, TuscanyHall

13 marzo, Firenze, TuscanyHall

15 marzo, Fontaneto d’Agogna, Pala Phenomenon

16 marzo, Venaria Reale, Teatro della Concordia

18 marzo, Venaria Reale, Teatro della Concordia

22 marzo, Padova, Gran Teatro Geox

24 marzo, Milano, Fabrique

27 marzo, Bologna, Estragon

30 marzo, Roma, Atlantico

31 marzo, Roma, Atlantico

2 aprile, Roma, Atlantico

6 aprile, Roma, Atlantico

7 aprile, Milano, Fabrique

8 aprile, Milano, Fabrique

9 aprile, Milano, Fabrique

10 aprile, Milano, Fabrique

23 giugno, Roma, Auditorium Parco della Musica

I biglietti sono in prevendita ufficiale sulle piattaforme come TicketOne, sebbene molte delle date summenzionate abbiano già segnato il tutto esaurito. Ancora disponibili invece i posti per vedere i Maneskin a Roma il 23 giugno, presso il Cavea Auditorium Parco della Musica, con un prezzo di base che parte da 28,75 euro più diritti di prevendita. Vista l’ampissima adesione, i Maneskin parteciperanno anche al Collisioni Festival del 6 luglio 2019 a Barolo (posti ancora disponibili), in Piazza Cobert, e al Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone, in data 19 luglio insieme a Salmo (rimangono ancora dei posti in piedi).