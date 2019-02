(@BassoFabrizio)





La notizia arriva a sanremo, in una serata speciale, dedicata a lui in quel luogo da dopo Festival che è il Morgana. Ronn Moss, attore conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato per 25 anni Ridge Forrester in Beautiful, torna al suo primo amore, la musica. Lo fa con U.S.A. meet’s ITALY, un inedito spettacolo dedicato all’Italia che lo vedrà impegnato come cantante e che sarà affiancato dalla pubblicazione di un EP di cover.



Finalmente in tour in Italia. Perché ha aspettato così tanto?

Dovevo avere la persona giusta in Italia per organizzare questo tour e trovarlo in Tiziano Cavaliere e il suo Bros Group. Volevo che il mio primo tour fosse speciale perché il mio rapporto con l'Italia è stato sempre speciale per me.

Ha preparato una tracklist ad hoc: come la ha scelta? E come ha scelto i musicisti che la porteranno in tour?

Ancora una volta devo riconoscere il merito di Tiziano e Bros Group per la scelta di questi straordinari musicisti. È un reperotiro di brani classici della tradizione americana e italiana, motivo per cui il tour si chiama "USA meets Italy". E' un tributo ad alcune di queste canzoni iconiche e alle persone che le hanno rese famose.

Cosa le resta dell'esperienza con i Players?

Era ed è ancora la mia rock band. Abbiamo creato diverse canzoni di successo alla fine degli anni Stettanta, incluso il nostro hit numero uno, 'Baby Come Back.' Ora mi sono separato dal mio ex compagno di band e ho formato il Player di Ronn Moss con alcuni straordinari musicisti in tour negli USA e in Canada in futuro.

Quando ha cominciato a capire che la musica poteva essere il suo futuro?

Nel momento in cui ho visto i Beatles esibirsi in TV e avevo 11 anni. Mi sono applicato con basso, chitarra e batteria e ho iniziato a suonare nella mia prima band all'età di 13 anni.

Cosa conosce della musica italiana?

Lucio Battisti ha avuto un'influenza importante su di me. Ora sto imparando alcune delle sue canzoni per il mio prossimo tour. Ho anche un nuovo singolo in uscita che mescola un po 'della mia eredità con il patrimonio italiano. Spero che questa estate faccia vedere al pubblico italiano che sono sempre stato un musicista.

Essere un solita e non il frontman di una band come cambia l'approccio live?

Sono stato un frontman e ho fatto una tournée solista in Australia diverse volte ma questa è la prima volta che mi vedrai dal vivo in Italia.

Che ci può anticipare dei suoi concerti?

Il mese prossimo sarò in tour in Australia, poi mi sto preparando per una commedia romantica che gireremo in Puglia e quindi lavoreremo a una serie TV in uscita. Il mio futuro sarà recitazione, produzione e tour musicali.

Dove è andato a riposare Ridge? Segue sempre Beautiful?

Non seguo e non avrei comunque il tempo di guardare Beautiful e poi Ridge è interpretato da un altro attore ora.

Negli anni Settanta la musica era rivoluzione ma il mondo è cambiato poco. Oggi che contributo può dare a migliorare la società?

Penso che attraverso i progetti a cui sto lavorando posso contribuire a far sorridere le persone, visto che ho imparato che tutto inizia attraverso un concetto che si chiama gratitudine. Spero che la mia musica, i film e i progetti futuri abbiano un effetto positivo ed edificante per le persone.

Cosa sa del Festival di Sanremo?

Ho vissuto il Festival di Sanremo per la prima volta quest'anno e so che fa parte della tradizione musicale italiana. La sua importanza si capisce dal fatto che nel 2020 compie 70 anni.

Un desiderio?

Spero di cantare al Festival l'anno prossimo.