Sanremo 2019: le pagelle dei duetti della quarta serata del Festival

(@BassoFabrizio)



E' la serata dei duetti. Quella che sposta gli equilibri. La prima annotazione è che il coraggio non è il protagonista della serata. I binomi sono inediti ma nulla che spariglia: una voce pop che chiama una chitarra metallara, un gruppo rock che cerca il valore aggiunto in un violino, un testo trap ritmato da un balletto classico. La formula è poco rischio ma tanta qualità. Ecco le mie pagelle duettanti di questo 69mo Festival di Sanremo.



Cristina D'Avena incontra Federica Carta e Shade: Senza Farlo Apposta

Il duetto nobilita una coppia che nelle serate precedenti era parso scollato. Due voci speciali senza amalgama. Cristina D'Avena col suo cappello da cowboy li porta in equilibrio e rilancia la loro candidatura per la finale. A proposito: Cristina rifare le tue canzoni in chiave rap?

Voto: 6,5



Nada incontra Motta: Dov'è l'Italia

Si incontrano due voci uniche, una ruvida e una rotonda: il pezzo è forte a prescindere e questo duetto non cambia l'opinione positiva. Peccato che Motta, abbarbicato alla sua chitarra, non ci abbia messo i suoi movimenti punk.

Voto: 6



Noemi incontra Irama: La ragazza col cuore di latta

Le voci sono spaziali ma per accendere il turbo hanno bisogno del coro. In alcuni momenti Irama non regge i toni della divina Noemi che sul finale gioca con la sua voce rabbiosa un altro campionato.

Voto: 5,5



Giovanni Caccamo incontra Patty Bravo e Briga: Un po' come la vita

A Patty Pravo si può volere bene ma non siamo al Piper anche se la voce non manca. Briga la ha sorretta e ora ha trovato in Giovanni Caccamo un perfetto compagno di viaggio. Ma, diciamolo, Caccamo ha sempre avuto una marcia in più. Eppure, nononostante lui, il brano non ingrana. Il cuore si illumina in città non al Festival.

Voto: 5



Enrico Ruggeri e Roy Paci incontrano i Negrita: I Ragazzi stanno bene

Il rock può anche essere fatto da seduti. Bravi, bravissimi Pau, Drigo e Mac con questa scelta hanno dimostrato che la vita è una poesia. Ho pensato alla Beat Generation, a Ferlinghetti e a Ginsberg. Al calore del vino delle Terre Magre che è dolce e ruvido e accompagna le serate speciali. Che siano di sorrisi o di lacrime. A proposito: è un gran pezzo, più lo senti più ti entra dentro.

Voto: 7





Il violinista Alessandro Quarta incontra Il Volo: Musica che resta

Quel violino che gratta le melodie del brano è una piccola scossa ma non accende il sole in un giorno di pioggia. I tre ragazzi hanno scelto la strada più semplice per sfidare il Festival. Eppure sanno osare. Perché non questa volta? Le voci fanno vibrare anche il piloro ma senza coraggio arrivano flautate.

Voto: 5





Tony Hadley e le coreografie dei Kataklò incontrano Arisa: Mi sento bene

Con la voce che ha farebbe di un vocabolario un singolo. Elegante in bianco, ha scelto di rischiare portandosi sul palco la voce degli Spandau Ballet e il ritmo di Kataklò. Arisa è la Chailly del Pop: ha gestito magistralmente la sua ensemble e ci ha fatto sentire tutti bene

Voto: 7





Gué Pequeno incontra Mahmood: Soldi

Piace a tanti, forse a troppi. E forse è questo carico di responsabilità che rende il suo brano un po' stantio. E Gué Pequeno non riesce a toglierli quel po' di naftalina legato al concetto di soldi, topos rap che ha il valore della lira: simbolico.

Voto: 5





Diodato e Calibro 35 incontrano Ghemon: Rose viola

L'attacco di Diodato ha concimato ulteriormente le rose viole che germogliano sera dopo sera. Ghemon è partito soft e sta crescendo. Poi dietro ci sono i Calibro 35 che fanno di una canzone un film. Il tocco di flauto è una emozione unica. Quando si dice alchimia...

Voto: 7





Bungaro, Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel incontrano Francesco Renga: Aspetto che torni

Una canzone può diventare una favola? Sì se porti sul palco dell'Ariston una principessa e un principe e uno dei cantori più sottovalutati degli ultimi vent'anni, Bungaro. Ma, d'altra parte, le magie sono davvero speciali perché, come dice anche chi ha i brividi da influenza, Renga è Renga.

Voto: 7





Fabrizio Moro incontra Ultimo: I tuoi particolari

Guarda la telecamera come se dietro ci fosse un serial killer Ultimo. Invece Fabrizio Moro la intimidisce con la sua grinta la telecamera. Il problema è che sembra Moro con Ultimo e non il contrario. Quindi se salirà sul podio sarà per Fabrizio. Che fa sempre la differenza: la situazione è...Chiara.

Voto: 6,5





