Cosmo, concerto evento del 2019 a Milano: info e scaletta

Dopo il grande successo riscosso con il suo “Cosmotronic tour”, Cosmo chiuderà il cerchio con un concerto - evento in programma sabato 2 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Si tratterà dell’unico live del 2019 per il cantautore eporediese, l’ultima festa prima di quello che si preannuncia un lungo stop. Lo show sarà aperto sulle note dei dj del collettivo Ivreatronic e dalla performance di Myss Keta. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati a questa data unica e irripetibile.

Cosmo al Forum: biglietti, orari e info

Cosmo ha iniziato il 2018 pubblicando “Cosmotronic”, suo terzo album in studio da solista, uscito il 12 gennaio dello scorso anno. Con questo disco, e il lunghissimo tour che ne è seguito, il cantautore si è confermato tra gli artisti più apprezzati ed originali dell’attuale panorama italiano, capace di coniugare la forza dell’elettronica all’immediatezza del pop. Per lo scatenato “Cosmotronic tour” è arrivato il momento del gran finale: il concerto del 2 febbraio al Mediolanum Forum di Assago segna la speciale chiusura di un cerchio, sarà una vera festa prima di una lunga pausa, unico live del 2019. Sul palco saliranno vari ospiti a sorpresa, oltre agli opening act del collettivo Ivreatronic e di Myss Keta. Sicuramente ci sarà da divertirsi e ballare, i biglietti per non perdersi questo concerto - evento sono ancora disponibili all’acquisto in prevendita su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). I posti parterre e in tribuna sono sold out, ma attualmente c’è ancora disponibilità per l’anello B numerato al prezzo di 34,50 euro, anello C frontale numerato a 32,20 euro e anello C laterale numerato a 25,45 euro (diritti di prevendita inclusi). Lo stesso Cosmo ha assicurato ai fan che lo show sarà fruibile allo stesso modo da ogni settore, invitando tutti ad acquistare i biglietti solamente sui circuiti autorizzati e non dai bagarini. Per non far finire la festa troppo presto, è stato organizzato anche un after show ufficiale al Dude Club di Milano, con il live set degli Underspreche e i dj set firmati Ivreatronic e MCMXC (ad ingresso gratuito per chi presenterà il biglietto del concerto del Forum, potete trovare tutte le info sull’evento Facebook ufficiale). Di seguito la timetable che verrà seguita per il live di Cosmo del 2 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (MI):

dalle ore 17:00 ritiro biglietti

ore 18:00 apertura porte

ore 18:00 Ivreatronic

ore 20:00 Myss Keta

ore 21:00 Cosmo

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto - gran finale di Cosmo non è stata resa nota, quel che è certo è che lo show del 2 febbraio sarà musicalmente e visivamente diverso da quello del “Cosmotronic tour”. Per lo spettacolo il cantautore si è avvalso della collaborazione dei migliori professionisti sulla piazza europea: di luci e video, infatti, si occuperanno Christoph Schneider e Pfadfinderei, collettivo residente a Berlino già al lavoro con Moderat, Modeselektor, Paul Kalkbrenner, Max Richter e tanti altri. Ad essere rinnovata sarà anche la scaletta, quello che dobbiamo aspettarci è un “concerto greatest hits”, in cui Cosmo ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera solista.