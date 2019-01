Un tour per celebrare vent'anni dall'uscita di uno degli album più famosi di sempre nella storia della musica. I Massive Attack saranno in concerto anche in Italia.

Il collettivo di Bristol è tornato sul palco per celebrare quello che può essere considerato sia il loro album più famoso sia uno dei dischi più influenti degli ultimi anni nel mercato discografico. Mezzanine XX1 è il titolo del nuovo tour che vede i Massive Attack calcare i più importanti palchi del mondo per dare vita a un nuovo progetto visivo e sonoro.

Il debutto è avvenuto ieri sera a Glasgow in cui il gruppo ha stupito tutti i presenti per scenografia, elementi visivi e contaminazioni musicali, come d’altronde hanno sempre fatto in oltre vent’anni di carriera. La tournée è stata ideata per celebrare Mezzanine, disco uscito sul finire degli anni ’90 da cui sono stati estratti singoli come Angel e Teardrop, brani che hanno riscritto il modo di fare musica. Nel corso della loro carriera i Massive Attack si sono sempre contraddistinti per modernità e capacità di evolvere a seconda dei cambiamenti del tempo lavorando con artisti di vario genere; una delle collaborazioni più celebre fu quella con Elizabeth Fraser che prestò la voce per Teardrop, la cantante scozzese sarà proprio in tour con il collettivo.

La serie di concerti si concentrerà, ovviamente, solo sul celebre album e i brani eseguiti saranno soltanto quelli contenuti all’interno del disco.

Le date in Italia e nel resto d’Europa

I Massive Attack gireranno tutta l’Europa partendo dal Regno Unito per poi chiudere nella loro città, in quel posto dove tutto ebbe inizio: Bristol. Fortunatamente il gruppo porterà la sua musica anche in Italia per tre concerti che si preannunciano indimenticabili: il 6 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano), l’8 febbraio al Palalottomatica di Roma e infine il 9 febbraio alla Kioene Arena di Padova.

Le date in Nord America

A partire dall’11 marzo, i Massive Attack porteranno la loro musica anche in Canada e in alcune città degli Stati Uniti, tra le quali Washington, New York, Boston, Toronto, Montreal, Chicago, San Francisco e Los Angeles. Inutile sottolineare il grande successo riscosso anche fuori dai confini europei, infatti i biglietti di molte date sono andati a ruba facendo già registrare sold out in alcune serate.

Ecco tutte le date della leg europea: