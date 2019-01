Tool, ad aprile il nuovo album: la conferma di Danny Carey

I Tool pubblicheranno il loro nuovo album a metà aprile. A diffondere la notizia, nell’aria da tempo, è stato il batterista del gruppo, Danny Carey, rispondendo a una domanda postagli durante un incontro con i fan in California. Una conferma che arriva a poche settimane di distanza dalle dichiarazioni simili del frontman del gruppo, Maynard James Keenan, che aveva dichiarato che il lavoro era ormai alle ultime fasi del missaggio.

Il nuovo album dei Tool

Quello in uscita a metà aprile sarà il quinto disco in studio per la band statunitense e arriverà a 13 anni di distanza dal precedente “10.000 Days”, pubblicato nel 2006. Si tratta di un lavoro molto atteso, sul quale nel corso degli anni si sono inseguite diverse voci circa la sua pubblicazione. Qualche mese fa, il leader del gruppo Maynard James Keenan aveva pubblicato un post su Twitter lasciando immaginare che la “data X” fosse imminente: «Aggiornamento: voci-guida registrate da un bel po’. Adam Jones è immerso nelle chitarre, adesso. Poi faremo le voci definitive. Correzioni. Mix. Correzioni. Master. Correzioni. Manca ancora molto ma siamo molto più vicini. Tool. 2019». Voci che ora, con le dichiarazioni di Danny Carey, suonano come una promessa mantenuta. A mancare ora è solo la data ufficiale.

Il tour europeo 2019 dei Tool

Il nuovo disco dei Tool sarà presentato in un lungo tour che farà tappa nell’estate del 2019 sui palchi delle principali città d’Europa. A partire da Berlino, dove la tournée debutterà il 2 giugno 2019, con l’ultima data che è in programma il 2 luglio 2019 all’Altice Arena di Lisbona. Ma il gruppo arriverà anche in Italia, con un unico concerto, il 13 giugno 2019 a Firenze, all’interno del festival Firenze Rocks. La band si esibirà come headliner della serata sul palco della Visarno Arena. I biglietti sono già in vendita da mesi sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 63,25 per il biglietto semplice, posto unico; il tagliando Pit 1, che consente l’accesso all’area immediatamente di fronte al palco costa invece 74,75 euro; infine, il pacchetto Rocks Party (che prevede il biglietto per il Pit 1, il posto auto, la partecipazione a un party privato in una sala riservata dell’Arena, l’accesso all’open bar e un buono di 30 euro per il merchandising) è venduto al prezzo di 323,25 euro.

Le date del tour europeo 2019 dei Tool: