Eminem in vetta alla classifica Spotify per l’allenamento

A quanto pare, la musica di Eminem è quella più motivante quando si va in palestra. È quanto si evince dalle classifiche di Spotify in merito. La canzone dall’eloquente titolo “Till I Collapse” (in italiano “Finché non collasso”) è infatti per il terzo anno di fila alla numero 1 della classifica della piattaforma delle canzoni più sparate in cuffia durante una seduta di allenamento. Una graduatoria ottenuta spulciando le oltre quarantatré milioni di playlist contrassegnate con temi legati al workout. Questo nonostante sia un singolo uscito nell’ormai lontano 2002. Ancora Eminem al secondo posto con un altro dei suoi grandi successi: “Lose Yourself” si accaparra infatti la piazza d’onore battendo due hit di Kanye West, “Stronger” (cosa c’è di più motivazionale del verso “work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger”?) e “Power”. Alla posizione numero 5 si piazza Macklemore in compagnia di Ryan Lewis per “Can’t Hold Us”.

L’analisi approfondita realizzata da Spotify

Spotify, però, non si è limitata a stilare la graduatoria delle tracce che caricano di più durante l’attività sportiva. Ma ha segmentato il pubblico in base a vari fattori. Si scopre così che le persone che ascoltano maggiormente playlist da workout sono le donne tra i 35 e i 54 anni e che la numero 1 “Till I Collapse” fa il pieno grazie soprattutto alla fascia più giovane della popolazione, risultando la più ascoltata trai giovani tra i 13 ed i 35 anni. Tra i 35 e i 54 anni, infatti, balza al comando un classicissimo come “Eye Of The Tiger” dei Survivor, la canzone portata al successo dalla saga di Rocky, mentre gli over 55 si lasciano cullare da Meghan Trainor e la sua “All About The Bass”. Spotify ha analizzato anche un sottogenere della musica da allenamento: quella usata per accompagnare sedute di crioterapia e bagni freddi in generale. In questa specialissima graduatoria spicca Vanilla Ice con la sua “Ice Ice Baby”, che batte “Cold As Ice” dei Foreigner. Fantasia al potere. Le nazioni in cui si ascoltano più “workout playlist” sono Finlandia, Svezia ed Irlanda, Svezia che è al comando invece per la “yoga music” davanti a Svizzera ed Islanda.

Lo strano caso di “Till I Collapse”

“Till I Collapse”, pubblicata per la prima volta nel 2002 all’interno di “The Eminem Show”, non è mai stata rilasciato come singolo dallo Slim Shady. Ma ciclicamente è tornata a fare capolino nelle classifiche, tanto da raggiungere nel 2012 il disco di platino per i due milioni di copie digitali vendute e fare bis nel 2018 toccando quota cinque milioni. Nell’anno appena concluso, il pezzo è stato disco d’oro anche in Italia, vendendo 25 mila copie. È stata spesso usata nel corso degli anni come tema o sigla di vari spot e trasmissioni, principalmente in ambito sportivo, ma anche nel mondo dei videogiochi. Nel 2009 finì nella pubblicità di “Call Of Duty: Modern Warfare 2”, rilanciandosi addirittura nei piani alti della classifica britannica. Nella stagione 2010-2011 la squadra Nba dei Cleveland Cavaliers l’ha usata per accompagnare l’ingresso in campo di Lebron James e compagni.