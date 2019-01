Simone Leon Perron: ecco il video di Toy Boy

SIMONE LEON PERRON: TOY BOY, IL VIDEO



S’intitola Toy Boy il nuovo singolo e videoclip di Simone Leon Perron, terzo estratto dal suo ultimo lavoro discografico Via da qui (Vrec Music Label). Il brano, prodotto da Pietro Foresti e arrangiato da Simone Chivilò, è supportato da un videoclip che vede protagonista l’attore Stephane Venneri



Toy Boy - afferma Leon - è un beat martellante e regolare per un pezzo divertente, sensuale e sfacciato. Una storia d'amore irregolare, un turbinio di passione per un uomo trasformato in oggetto del desiderio. Per il videoclip ho voluto uscire dal luogo comune del titolo affidando il ruolo di protagonista ad un cinquantenne che cerca di rimettersi in forma per ritornare più giovanile.



Il videoclip vede anche la partecipazione speciale della ballerina hip hop Rachele Bosco della scuola Officina Danza di Aosta oltre alla regia di Massimo Leonardi.



Via da qui (Vrec, 2018) è il terzo album di inediti di Simone Leon Perron dopo Come se fossi Dio (2013) e Gli eroi muoiono (2016) disponibile in versione CD “simil vinile 45 giri” in edizione limitata sui canali ufficiali dell’artista oltre che nei consueti formati digitali (mp3 e streaming). E' un album nato e concepito a partire dalla chitarra acustica, composto da dieci brani legati tra loro dal tema del viaggio e del movimento, in cui la voce dell’artista amalgama sonorità dal sapore internazionale.



Simone “Leon” Perron è un songwriter italiano nato ad Aosta, cantante e chitarrista tra il pop e il rock. Esordisce con il suo primo album, “Come se fossi dio”, nel 2013. Nel 2016 esce il suo secondo album, “Gli eroi muoiono”, con il quale riesce ad uscire dalla propria regione grazie a diversi concerti in tutta Italia. Da rilevare la sua partecipazione al Pistoia Blues Festival 2016 come opening act. Il terzo album “Via da qui” in uscita nel corso del 2018. E’ conosciuto per la sua attitudine live solitaria e acustica, con chitarra, voci e loop machine, nella quale propone i suoi brani in maniera autentica e diretta.