Jovanotti annuncia nuove date del “Jova Beach Party”

Lorenzo Jovanotti aveva annunciato che sarebbero stati 15 i concerti per il suo “Jova Beach Party”, la tournée estiva negli stabilimenti balneari. E quindi ieri ha ufficializzato le due date rimanenti. La tappa in sostituzione della spiaggia di Ladispoli, “off – limits” dopo le proteste degli ambientalisti. E una seconda data, nell’area del Nord Adriatico, come già lo stesso Lorenzo aveva anticipato a dicembre durante la conferenza stampa di presentazione del progetto.

Le due nuove date del “Jova Beach Party”

Con i due nuovi concerti appena annunciati il calendario del “Jova Beach Party” può dirsi al completo. Quanto alla data in sostituzione di Ladispoli, la spiaggia prescelta è il Lungomare dei navigatori Etruschi a Marina di Cerveteri, in provincia di Roma, dove Jovanotti e la sua band sono attesi il 16 luglio. Per lo spettacolo restano validi i biglietti precedentemente acquistati per la data di Ladispoli. Tuttavia, chi volesse chiedere invece il rimborso dei tagliandi comprati, potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi erano stati acquistati. Il tutto, entro il 31 gennaio. In caso di acquisto on line sul sito di TicketOne o tramite call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”, invece, per richiedere il rimborso bisognerà inviare un’e-mail all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it, sempre entro il 31 gennaio. Chi invece avesse acquistato i biglietti on line su TicketOne o tramite call center, però selezionando la modalità “spedizione tramite corriere espresso” dovrà spedire i tagliandi con raccomandata con ricevuta ritorno all’indirizzo TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani, 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico). Anche in questo caso, la data ultima è il 31 gennaio. Jovanotti tiene a ringraziare il sindaco di Cerveteri Alessio Pascussi e i suoi collaboratori, che insieme allo staff del cantante hanno dedicato i giorni delle festività natalizie per analizzare la fattibilità del concerto sulla spiaggia laziale.

Ma sono due i nuovi concerti che Lorenzo ha annunciato ieri per il suo “Jova Beach Party”. L’altra data è in programma il 20 agosto sull’Arenile – Porto Canale a Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara, uno dei sette lidi di Comacchio.

I biglietti per i due concerti sono in vendita dalle 11 di martedì 8 gennaio sul sito di TicketOne, tramite call center e in tutti i punti vendita autorizzati.

I concerti del “Jova Beach Party”

Il “Jova Beach Party” prenderà il via il 6 luglio dalla Spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro (Udine), per terminare il 24 agosto a Plan De Corones, a 2.275 metri di altezza. Le tappe del “Jova Beach Party”: