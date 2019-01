Gli album più venduti nel 2018

“The Greatest Showman” è l’album più venduto al mondo nel 2018. Dopo “Frozen”, un’altra colonna sonora si conferma al vertice della classifica. Il musical diretto da Michael Gracey con protagonista Hugh Jackman è riuscito ad avere la meglio su Drake e Post Malone, grandi mattatori dell’ultimo anno. A sorpresa nella top 10 ci sono anche i BTS, famosissimo gruppo K-Pop con “Love Yourself: Tear”. Nella top ten anche Ed Sheeran con “Divide”, fermo al quarto posto, e un’altra colonna sonora “A Star Is Born” di Lady Gaga & Bradley Cooper. Dall’album è stato estratto il singolo “Shallow”, vincitore del Golden Globe per la migliore canzone in un film drammatico.

La classifica degli album più venduti nel 2018

Questa la top 10 degli album più venduti al mondo nel 2018.

The Greatest Showman Drake – Scorpion Post Malone – Beerbongs & Bentleys Ed Sheeran – Divide XXXTentacion – ? Travis Scott – Astroworld BTS – Love Yourself: Tear Lady Gaga & Bradley Cooper – A Star Is Born Cardi B – Invasion Of Privacy Imagine Dragons – Evolve

La classifica è stata redatta BuzzAngle Music, un servizio di analisi del consumo della musica che ha realizzato la classifica sommando le vendite degli album fisici e le vendite degli album e delle tracce digitali. “The Greatest Showman” è stato l’album più acquistato dell’anno e l’unico in grado di vendere oltre un milione di copie (1.3 milioni). Tenendo conto solo degli streaming, Drake, Post Malone e XXXTentacion dominano la classifica e “The Greatest Showman” non è presente nella top-25. Un dato che conferma la disparità di pubblico tra chi va al cinema chi fa uso di piattaforme in streaming. I primi sono più legati alla copia fisica di un album.

Il grande successo delle colonne sonore

È stato però l’anno delle colonne sonore. “The Greatest Showman” e “A Star is Born” sono riusciti a conquistare le classifiche e il grande successo del film “Bohemian Rhapsody” sottolinea il grande binomio tra cinema e musica in questo 2018. Nella classifica delle colonne sonore più vendute dell’anno c’è posto anche per Hamilton (239mila unità vendute), seguita da Guardiani della Galassia Vol. 2 (168mila unità e tra l’altro è in testa alla classifica dei vinili più venduti) e Mamma Mia! Ci Risiamo (150mila unità). Al sesto posto c’è spazio per un film del 2016 “Oceania”, mentre Frozen si piazza con due album al 21esimo e al 25esimo posto. Le uniche colonne sonore puramente strumentali sono Stranger Things al sedicesimo posto e Star Wars: Gli Ultimi Jedi al diciottesimo. Questa la classifica completa: