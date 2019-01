Comincia col turbo il 2019 di Daniele Silvestri, che ha condiviso sulla sua pagina Facebook il video teaser del nuovo singolo “Complimenti ignoranti”. Il brano è stato presentato in anteprima dal cantautore durante i due concerti di capodanno, tenutisi a Reggio Emilia il 31 dicembre 2018 e a Pescara l’1 gennaio del nuovo anno. Al pubblico di questi due show è stato chiesto di riprendere la performance con i propri cellulari e inviare i video a un indirizzo mail. Dalle varie clip ricevute verrà montato un “social-videoclip”, come l’ha definito lo stesso Silvestri, che uscirà venerdì 11 gennaio, in contemporanea con la pubblicazione del singolo. L’uscita ufficiale del nuovo album è stata rimandata alla primavera 2019, prima di allora i riflettori saranno puntati su “Argento Vivo”, il brano che il cantautore romano presenterà sul palco dell’Ariston durante la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Gli ultimi progetti di Daniele Silvestri

L’ultimo album di Daniele Silvestri, “Acrobati”, è stato pubblicato il 26 febbraio 2016 per Sony Music. Il disco, dedicato all’amico e collega Lucio Dalla, ha riscosso grande successo, con un debutto in vetta alle classifiche di vendita FIMI. Ad “Acrobati” hanno preso parte vari artisti, tra cui Caparezza, Diodato, Dellera, Diego Mancino e i Funky Pushertz. L’uscita dell’album è stata anticipata dal brano “Quali alibi”, e successivamente sono stati estratti gli altri singoli: l’omonimo “Acrobati”, “Pochi giorni” e “La guerra del sale”. Lavorando al nuovo disco, in uscita nella primavera 2019, Daniele Silvestri è stato colto dall’urgenza di far sentire il prima possibile al suo pubblico uno degli inediti che ne farà parte: si tratta di “Argento Vivo”, il brano che il cantautore romano presenterà presto sul palco dell’Ariston. Queste le sue parole: «mi era successo con “Aria” nel ‘99 e poi di nuovo con “A bocca chiusa” nel 2013. Di ritrovarmi inaspettatamente con una canzone in mano che urla di volersi fare ascoltare il prima possibile e davanti a più persone possibili. “Argento Vivo” è l’ultima arrivata, almeno come testo, nel nuovo lavoro che sto ultimando, ma è stato un arrivo fragoroso, pesante. E così per istinto e senza rifletterci troppo l’ho proposta al festival all’ultimo istante possibile». Le novità sul nuovo disco però, come preannunciato, inizieranno ad arrivare prima di Sanremo, a partire dall’uscita del nuovo singolo “Complimenti ignoranti” fissata a venerdì 11 gennaio 2018.

Il tour nei palazzetti: tutte le date

Per la prima volta da solista nei palazzetti, Daniele Silvestri ha già annunciato le date del suo tour 2019. «Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri… e continuerò a farlo. Ma ho anche sempre avuto voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione», scrive Silvestri. Il tour partirà ad ottobre 2019, facendo tappa in diverse città d’Italia. I biglietti sono già disponibili su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). I prezzi partono da 28,75 euro (diritti di prevendita inclusi) e variano a seconda della location e del posto selezionato. Di seguito tutte le date del tour palasport 2019 di Daniele Silvestri, calendario aggiornato ad ora: