Elvis, dopo 40 anni “Blue Christmas” torna in classifica

L’inaspettato ritorno in auge di un classico natalizio di Elvis Presley, che non entrava in Top 40 dal 1978

A volte ritornano. Non è uno dei classici più noti al grande pubblico internazionale, ma “Blue Christmas” non è neanche una perla nascosta nel vasto repertorio di Elvis Presley. Ma è stata una sorpresa trovare il brano, scritto da Billy Hayes nel 1948 e portato al successo dal re del rock’n’roll nel 1957, nella Top 40 di Billboard’s Hot 100, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti, nella prima settimana del 2019. La canzone, che spinta dagli streaming si è piazzata alla posizione numero 40, non entrava in Top 40 dal 1978 e negli ultimi quarant’anni solo in una occasione un brano di Elvis era riuscito a spingersi così in alto: parliamo di “Guitar Man”, che il 28 marzo 1981 salì alla posizione numero 28 grazie ad una ristampa di quell’anno. Per Presley è l’ingresso numero 109 nella Top 100 di Billboard, la prima a distanza di sedici anni dalla posizione numero 94 raggiunta da “Rubberneckin’” nel 2003: solo The Glee Cast (207 volte), Drake (192) e Lil Wayne (161) hanno fatto meglio nella storia. Si tratta anche della ottantunesima volta in Top 40: raggiunto Lil Wayne a quota 81, meglio ha fatto solo Drake (94 volte).

La storia di “Blue Christmas”

In realtà, “Blue Christmas” non è un brano che Elvis Presley ha amato particolarmente, tanto da eseguirlo raramente nei suoi concerti. Composto da Billy Hayes ed interpretato per la prima volta da Doye O’Dell nel 1948, il brano raggiunse per la prima volta la notorietà nel 1950 grazie alla versione di Ernest Tubb, che fu anche numero 1 nella classifica dei brani da jukebox country e western. Ma è con l’interpretazione di Presley del 1957 che il brano assurge al livello di classico, anche se venne rilasciato come singolo solo nel 1964. La canzone fu inserita infatti nel disco “Elvis’ Christmas Album”, il terzo in assoluto del musicista ed il primo composto interamente da brani dedicati alla festività del Natale. Un successo clamoroso, visto che l’album vendette più di venti milioni di copie. Dopo essere stato portato al successo internazionale da Elvis, “Blue Christmas” è stata reincisa più volte da diversi grandi artisti. Su tutte quella dei Beach Boys datata 1964, ma fece scalpore anche quella del 2008 nella quale Martina McBride duettò virtualmente con “The King”.

Gli altri brani natalizi nella classifica americana

Sono ben ventitre le canzoni natalizie nella Billboard Hot 100 che sarà ufficializzata il prossimo 5 gennaio: