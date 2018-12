Max Gazzè, parte da Roma il “La Favola di Adamo ed Eva Tour”

Il cantautore romano festeggia i vent’anni del suo primo successo suonando l’album per intero in 18 concerti

Vent’anni e non sentirli. Max Gazzè partirà dalla sua Roma il 28 dicembre all’Auditorium Parco della Musica per il “La Favola Di Adamo Ed Eva Tour”, ciclo di concerti con il quale il cantautore festeggerà i primi vent’anni dal disco che ne segnò il successo. Tre appuntamenti, il 28, 29 e 30 dicembre prossimi, per festeggiare il compleanno di quell’album che fu una svolta per la carriera dell’artista e che portò alla musica italiana uno dei lavori pop più amati degli ultimi decenni, tra testi ironici, surreali e poetici e suoni a tratti avveniristici. Il musicista romano sarà accompagnato dalla sua band storica e riproporrà esattamente la scaletta di quel disco, riprendendo il suo basso dopo i concerti sinfonici di “Alchemaya Tour” della scorsa estate. I live romani che aprono il tour si terranno nella Sala Santa Cecilia, inizio previsto per le ore 21. I biglietti, con prezzi che vanno dai 30 ai 55 euro, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone.

Il resto del tour

Da Roma, con l’inizio del nuovo anno il tour si sposterà in diversi club d’Italia per altre quindici date in cinque club, diverse delle quali sono già sold out. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita sul circuito Ticketone. Questo il calendario completo:

Giovedì 3 gennaio – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

Venerdì 4 gennaio – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

Sabato 5 gennaio – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia SOLD OUT

Giovedì 10 gennaio – Gattatico (RE), Fuoriorario

Venerdì 11 gennaio – Gattatico (RE), Fuoriorario

Sabato 12 gennaio – Gattatico (RE), Fuoriorario SOLD OUT

Giovedì 17 gennaio – Roncade (TV), New Age Club

Venerdì 18 gennaio – Roncade (TV), New Age Club SOLD OUT

Sabato 19 gennaio – Roncade (TV), New Age Club SOLD OUT

Giovedì 24 gennaio – Livorno, The Cage Theatre

Venerdì 25 gennaio – Livorno, The Cage Theatre

Sabato 26 gennaio – Livorno, The Cage Theatre SOLD OUT

Giovedì 31 gennaio – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

Venerdì 1 febbraio – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

Sabato 2 febbraio – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

La scaletta

Come annunciato presentando il tour, nel “La Favola di Adamo ed Eva Tour” Gazzè sarà sul palco per circa tre ore di live divise in due parti: una dedicata all’album, che sarà eseguito in toto seguendo la scaletta del disco, e una seconda in cui ci sarà spazio per le hit di sempre. Questa è la tracklist del disco uscito nel 1998 che verrà eseguita in toto da Gazzè e dalla sua band:

La Favola Di Adamo Ed Eva Vento D'Estate Raduni Ovali Cara Valentina L’Amore Pensato Nel Verde Comunque Vada L'Origine Del Mondo Come Si Conviene (Bom Pà) Casi Ciclici Colloquim Vitae Autoironia Due Apparecchi Cosmici Per La Trasformazione Del Cibo Etereo

Il disco, dopo essere uscito in prima edizione il 26 giugno 1998, venne ripubblicato nel febbraio 1999 in una “Sanremo Edition” con l’aggiunta di “Una Musica Può Fare”, con la quale Gazzè si piazzò all’ottavo posto al festival. Facile immaginare che il brano, che sia nella prima o nella seconda parte dei live, farà parte della scaletta del tour.