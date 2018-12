Raf e Tozzi in concerto nel 2019: le date del tour

Sono 13 le date annunciate per il tour 2019 di Raf e Tozzi in partenza il prossimo 30 aprile

Dopo il singolo “Come una danza” e la pubblicazione della raccolta “Raf Tozzi”, i due artisti e protagonisti indiscussi della musica italiana tornano a suonare insieme, questa volta live e nei principali palasport d’Italia.

Le date del tour di Raf e Tozzi

Raf e Umberto Tozzi saranno in concerto a partire dal prossimo 30 aprile con partenza da Rimini. Proseguiranno poi per altre dodici tappe lungo lo Stivale, per arrivare infine al Pala Alpitur di Torino, appuntamento che chiuderà la tournée. Si tratta sicuramente di un evento imperdibile, che farà cantare e ballare diverse generazioni di italiani. Il tour è prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Colorsound.

Le date del tour di Raf e Tozzi confermate fino ad oggi

30 aprile - Rimini, Rds Stadium

3 maggio - Reggio Calabria, Palasport

4 maggio - Acireale, Pal’art Hotel

6 maggio - Bari, Pala Florio

7 maggio - Eboli, Pala Sele

9 maggio - Ancona, Pala Prometeo

13 maggio - Assago (Mi), Mediolanum Forum

16 maggio - Firenze, Nelson Mandela Forum

18 maggio - Roma, Pala Lottomatica

21 maggio - Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

23 maggio - Treviso, Pala Verde

24 maggio - Brescia, Brixia Forum

25 maggio - Torino, Pala Alpitour

I biglietti

I biglietti sono già in vendita su Ticketone e negli store autorizzati. Il prezzo parte dai 30 euro e varia in base alla posizione che si preferisce e ai tipi di servizi ai quali si vuole accedere. Per i più esigenti, ad esempio, è previsto al prezzo di 225 euro il Gold Package, che dà diritto a un biglietto nei posti migliori, a un pre show a partire dalle ore 19:00, al buffet con aperitivo, a un pass laminato, a un tour poster numerato e limited edition, all’ingresso riservato e a uno staff dedicato in loco.

La scaletta dei concerti

La scaletta dei concerti sarà un excursus cronologico che ripercorrerà i repertori musicali di entrambi i cantanti. Con molta probabilità i brani scelti saranno quelli già inclusi nella raccolta “Raf Tozzi” uscita o scorso 30 novembre. Insieme ai vecchi successi ci si potrebbe aspettare anche “Come una danza”, singolo uscito il 22 ottobre e che ha anticipato la pubblicazione del cofanetto.

La tracklist di “Raf Tozzi”

CD 1

Self Control - Raf Donna Amante Mia - Umberto Tozzi Inevitabile Follia - Raf Io Camminerò - Umberto Tozzi Ti pretendo - Raf Ti amo - Umberto Tozzi Cosa resterà degli anni ‘80 - Raf Tu - Umberto Tozzi Interminatamente - Raf Gloria - Umberto Tozzi Oggi un Dio non ho - Raf Stella Stai - Umberto Tozzi Il battito animale - Raf Notte rosa - Umberto Tozzi Stai con me - Raf Si può dare di più - Umberto Tozzi, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri Bonus Track Gente di mare - Umberto Tozzi/Raf

CD 2