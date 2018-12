Kiss: annunciato l'album ‘Kissworld – The Best of Kiss’

Il 25 gennaio 2019 sarà pubblicato "Kissworld - The Best Of Kiss" su CD e in digitale. Si tratta del greatest hits dei Kiss per celebrare l’anniversario del loro primo live avvenuto il 30 gennaio 1973 davanti a non più di 10 persone presenti in un piccolo club di New York. L’album vanterà anche un’edizione in vinile, in tutti i negozi a partire dal 29 marzo con una versione standard e una in edizione limitata (vinile a colori). L’uscita dell’album anticipa l’inizio del loro tour finale “End of The Road” che partirà il 31 gennaio da Vancouver in un’arena di 18 mila posti. “Kissworld" contiene venti dei brani più amati dei Kiss come "I Was Made For Lovin' You" e "God Gave Rock 'N' Roll To You II". Sono presenti anche brani che hanno raggiunto la top 10 dei singoli più venduti negli Stati Uniti come "Beth" e "Detroit Rock City". Questa la tracklist di “Kissworld – The Best of Kiss”:

Crazy Crazy Nights Rock And Roll All Nite I Was Made For Lovin' You God Gave Rock 'N' Roll To You II Detroit Rock City Beth Lick It Up Heaven's On Fire Tears Are Falling Unholy Hard Luck Woman Psycho Circus Shout It Out Loud Calling Dr. Love Christine Sixteen Love Gun Shandi I'm A Legend Tonight Modern Day Delilah Hell Or Hallelujah

Il tour d'addio dei Kiss

I Kiss, una delle band rock più iconiche e influenti di tutti i tempi, hanno pubblicato 44 album e venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Dopo un'epica e storica carriera di 45 anni che ha permesso loro di diventare vere leggende del rock 'n' roll, concluderanno la loro storia con il tour "End Of The Road". Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer hanno pubblicato un comunicato ufficiale per confermare che “End of the road” sarà il tour con cui saluteranno definitivamente i fan, prima di ritirarsi a vita privata. «Questa sarà l'ultima celebrazione per tutti coloro che ci hanno già visto e l'ultima occasione per quelli che non lo hanno ancora fatto. Ce ne andiamo nello stesso modo con cui siamo arrivati: senza chiedere scusa a nessuno» è stato il messaggio affidato al web. I Kiss hanno rilasciato un altro comunicato in cui ringraziano i fan che li hanno sempre supportati soprattutto durante i live: «Tutto quello che abbiamo costruito e conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe stato possibile senza i milioni di persone che ogni anno, in tutto il mondo, hanno riempito club, arene e stadi», hanno precisato i componenti del gruppo. L’ultimo album in studio della band è “Monster”, uscito nel 2012. L’anno successivo, i Kiss hanno festeggiato i 40 anni di attività con il Monster Tour, partito da Perth, in Australia.

La tappa di Milano all'Ippodromo Snai San Siro

Il tour “End of The Road” arriverà anche in Italia per un'unica data. Il 2 luglio 2019 la band sarà in concerto a Milano, all'Ippodromo Snai San Siro. I biglietti sono disponibili da venerdì 2 novembre. Sono disponibili anche dei pass VIP che permetteranno ai fan di incontrare i Kiss. L'ultimo concerto in calendario è quello in programma il 16 luglio alla SSE Hydro Arena di Glasgow, in Scozia. Il tour vedrà i Kiss negli Stati Uniti da gennaio ad aprile, poi in Europa arriveranno il 27 maggio a Lipsia e gireranno il Vecchio Continente fino a metà luglio.