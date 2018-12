Le canzoni più famose del film Mary Poppins

La tata più famosa del cinema sta per tornare sul grande schermo: dopo il successo del classico Disney del 1964, “Il ritorno di Mary Poppins” arriva nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 20 dicembre 2018. Per prepararci alla visione di questo sequel, vogliamo tornare con la mente alle canzoni più famose del film originale. Basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers, Mary Poppins ha conquistato grandi e piccini col suo mix tra realtà e fantasia, dove attori veri come Julie Andrews e Dick Van Dyke si muovono in un mondo animato. Animazione, fantasy, musical: Mary Poppins è tutte queste cose messe insieme. Ancora oggi tutti ricordano le canzoni che hanno reso indimenticabili certe scene del film originale del 1964, tra tutte:

Supercalifragilistichespiralidoso Un poco di zucchero Com'è bello passeggiar con Mary Cam-caminì La tata perfetta

Supercalifragilistichespiralidoso, la parola magica

“Anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso”, versi indimenticabili quelli di “Supercalifragilistichespiralidoso”. Questa parola nonsense fu inventata dagli stessi compositori della premiatissima colonna sonora, Richard e Robert Sherman, nell’originale inglese la parola è “Supercalifragilisticexpialidocious”. Questo magico termine è un insieme di diverse parti: super (sopra) - cali (bellezza) - fragilistic (delicato) - expiali (fare ammenda) - docious (istruibile). Nella versione cinematografica italiana la canzone è stata cantata da Tina Centi ed incisa su disco da Rita Pavone (per RCA Italiana) e da Nancy Cuomo (per KappaO).

Un poco di zucchero

“Un poco di zucchero” è un altro indimenticabile brano di Mary Poppins, cantato nella scena in cui viene riordinata la stanza dei bambini. La magica tata insegna ai piccoli che “in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovar”, dipende dal punto di vista: “basta un poco di zucchero e la pillola va giù”.

Com'è bello passeggiar con Mary

“Com’è bello passeggiar con Mary” è la canzone cantata da Bert (interpretato da Dick Van Dyke), dedicata a Mary Poppins. Con la sua presenza la tata illumina le giornate del divertente spazzacamino: “anche quando è un giorno dei più neri, Mary il sole fa spuntar, è tanto bello passeggiarle accanto che non puoi fare a meno di cantar”. Nel film la canzone viene cantata anche dagli animaletti animati.

Cam-caminì

La canzone di Bert, lo spazzacamino amico di Mary Poppins. “Cam-caminì” insegna ai bambini che spesso la felicità si trova nelle cose semplici, e non serve avere chissà cosa. Mentre Bert sceglie le spazzole, la piccola Jane Banks guarda nella bocca del camino e dice “oh, è proprio nero da far paura lassù”, e Bert le risponde “ecco, lo vedi com’è facile sbagliarsi?! Quella lì si potrebbe chiamare benissimo: la soglia di un mondo incantato”. La bellezza della semplicità, tra la terra e le stelle, sopra i tetti di Londra.

La tata perfetta

“La tata perfetta” è la trasposizione musicale dell’annuncio scritto dai piccoli Jane e Michael Banks, i bambini vogliono trovare la loro tata ideale. Mr. Banks non prende seriamente le richieste dei figli e, indispettito, getta l’annuncio nel caminetto, ma il foglio vola in cielo fino ad arrivare al destinatario perfetto: Mary Poppins. La canzone è inserita all’inizio del film, ma la sua melodia ricorre durante l’intera pellicola come leitmotiv per i bambini.