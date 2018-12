Bruce Springsteen: tutte le info su Springsteen on Broadway

Springsteen torna con “Springsteen on Broadway”, il nuovo cofanetto esclusivo contenente la registrazione dello spettacolo che la star ha presentato al Jujamcyn’s Walter Kerr Theatre di Broadway dal 12 dicembre 2017 per oltre 236 volte, e per cui ha ottenuto un Tony Award. Grazie a questo prezioso album, la performance di Springsteen arriverà presto nelle case di tutti i fan sparsi in giro per il mondo.

Il cofanetto “Springsteen on Broadway”

Dopo aver annunciato una data aggiuntiva al suo “one man show” di Broadway, prevista per il 14 dicembre 2018, Bruce Springsteen ha ufficialmente annunciato l’uscita di “Springsteen on Broadway”, il soundtrack album dello spettacolo.

L’uscita, a cura della Columbia Records, arriverà nei negozi in 3 differenti versioni a partire dal 14 dicembre:

Digital download;

Cofanetto 2 CD;

Cofanetto deluxe 4 LP;

Lo spettacolo da sold out di “Springsteen on Broadway” al Walter Kerr Theatre ha ricevuto recensioni eccezionali sia dai fan che dalla critica, e viene così immortalato in una release da non perdere. I CD contengono tutti i brani leggendari della carriera musicale di Bruce, anche in versione acustica. Il mix dei brani è stato affidato a Bob Clearmountain, mentre la masterizzazione a Bob Ludwig. I dischi contengono le tracce che hanno costituito le varie fasi dello spettacolo, dai classici rivisitati ai duetti con la moglie Patti Scialfa. Le canzoni sono intervallate dai racconti di Bruce, dall’infanzia nella sua famiglia di cattolici praticanti fino al successo mondiale, la depressione e le battaglie sociali e politiche. Il singolo teaser della pubblicazione è stato “Land of Hope and Dreams”, disponibile in ascolto anche su YouTube.

Basato sull’autobiografia best seller di Bruce Springsteen “Born to Run”, lo spettacolo “Springsteen on Broadway” è una serata davvero indimenticabile e speciale con Bruce, la sua chitarra, il suo pianoforte e le sue storie di vita. Quest’avventura si articola nel percorso dei brani e collega ogni canzone dell’album alla successiva, come un’introduzione. Lo spettacolo ha incassato 80 milioni di dollari nel corso delle serate, e ha portato in sala oltre 200 mila spettatori.

Ecco la tracklist di “Springsteen on Boradway”:

Disco 1:

Growin’ Up (Introduction) Growin’ Up My Hometown (Introduction) My Hometown My Father’s House (Introduction) My Father’s House The Wish (Introduction) The Wish Thunder Road (Introduction) Thunder Road The Promised Land (Introduction) The Promised Land

Disco 2: