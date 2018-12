Malika Ayane in concerto ad Assisi: info e scaletta

Malika Ayane al Teatro Lyrick di Assisi: come arrivare e le canzoni in programma in scaletta

L’appuntamento è per il 13 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi per una nuova data del “Domino Tour”di Malika Ayane. Una tournée in programma nei teatri e nei club delle principali città italiane per presentare dal vivo “Domino”, l’ultimo disco della cantante, pubblicato il 21 settembre. Un nuovo ritorno sui palchi (ma anche nel mercato discografico) per l’artista, dopo due anni di assoluto silenzio. E probabilmente anche per questo i biglietti per tutti i concerti sono andati praticamente a ruba.

Il concerto al Teatro Lyrick di Assisi

Il concerto al Teatro Lyrick di Assisi è in programma per giovedì 13 dicembre, con inizio previsto alle ore 21. I biglietti sono disponibili solo nei punti vendita fisici, mentre i tagliandi acquistabili sul sito di TicketOne sono già andati tutti esauriti. Il Teatro Lyrick si trova in pieno centro di Assisi, in via Gabriele D’Annunzio, ed è raggiungibile sia con i mezzi di trasporto che con la propria auto. A breve distanza dalla struttura si trova infatti la stazione dei treni e all’esterno del teatro c’è anche un ampio parcheggio in cui poter posteggiare.

La scaletta del concerto ad Assisi

La scaletta del concerto al Teatro Lyrick di Assisi sarà con ogni probabilità dedicata per buona parte ai brani contenuti in“Domino”, il recente disco di Malika Ayane, da cui il nome dell’intera tournée. I brani della tracklist dell’album però saranno intervallati ai grandi successi della cantante, con una predilezione particolare per quelli portati nel corso degli anni sul palco del Festival di Sanremo: “Come foglie”, “Ricomincio da qui” e “Adesso e qui”, su tutti. È possibile inoltre che la scaletta possa subire alcune variazioni e che quindi Malika Ayane decida di aggiungere o togliere alcuni brani. Ma “di regola” l’elenco dei brani che la cantante porta sui palchi durante questo suo “Domino Tour” è molto simile serata dopo serata. Ecco quindi la probabile scaletta del concerto al Teatro Lyrick di Assisi:

Nodi Stracciabudella Questioni di forma Cose che ho capito di me Non usciamo Blue Bird Quanto dura un’ora Nobody Knows Come foglie Per abitudine Ricomincio da qui Ansia da felicità Sogni tra i capelli Vestito da domenica Shine Feeling Better Tempesta Tre cose Adesso e qui Senza fare sul serio

I concerti del Domino Tour

Il “Domino Tour” sta volgendo al termine: il concerto al Teatro Lyrick di Assisi è infatti la quart’ultima tappa di questa avventura dal vivo di Malika Ayane. I biglietti per i concerti che seguiranno sono ancora tutti disponibili sia sul sito di TicketOne che nei punti vendita “fisici” autorizzati. Dopo lo show ad Assisi, altri due concerti attendono la cantante: uno dopo l’altro, a Perugia e Bologna. In attesa del gran finale, in programma lunedì 17 dicembre al Teatro Europauditorium del capoluogo Emiliano. Di seguito, le quattro rimanenti date del “Domino Tour”: