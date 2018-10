Malika Ayane: scatta dall’Abruzzo il “Domino Tour”

Scatta domani sera con la data zero al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo (TE) il “Domino Tour” di Malika Ayane. Prodotto da Massimo Levantini per 1 Day, il ciclo di concerti ripropone un esperimento che la cantante di origini marocchine aveva già portato avanti con successo con il suo precedente tour: l’artista presenterà i brani in modi completamente diversi, mescolando elementi di arrangiamento e andando verso strade apparentemente diversissime. I concerti nei teatri saranno caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti. Sul palcoscenico la Ayane sarà accompagnata da: Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra. I live nei club saranno invece caratterizzati dagli stessi brani ma riportati allo scheletro, con una concezione più ruvida ed essenziale; sul palco, in questa versione, la band sarà più ridotta: la cantautrice milanese sarà al synth, Jacopo Bertacco alla chitarra, Nico Lippolis alla batteria.

La Ayane fa conoscenza con l’Abruzzo

La Ayane ha scelto il Pin Up di Mosciano Sant’Angelo, nel Teramano, per dare il via ad un lungo viaggio che la porterà su e giù per l’Italia fino a febbraio inoltrato. L’artista milanese è già da un paio di giorni in Abruzzo per preparare al meglio il suo tour, come ha svelato dal suo sempre molto attivo profilo Instagram: due giorni fa ha postato una foto del cielo plumbeo sopra il locale dove si terrà il concerto di domani sera (inizio previsto ore 21); dalle stories, invece, deduciamo come ieri sera, invece, si sia concessa uno svago sportivo andando al palasport di Roseto degli Abruzzi a seguire la partita delle locale squadra di basket, che milita nel campionato di Serie A2.

I concerti del “Domino Tour”

Queste tutte le date del tour promozionale dell’ultimo album della cantante, “Domino”: