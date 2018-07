“Domino” è il nuovo album di Malika Ayane

Dopo due anni di assenza, Malika Ayane è tornata a incantare il pubblico con la sua voce. Un nuovo singolo, un tour in giro per l’Italia e un album in uscita il 21 settembre. “Domino”, questo il nome del suo disco: un lavoro introspettivo e sopra le righe, che la cantante ha deciso di sponsorizzare con una serie di concerti a partire dal mese di novembre. Ci sono voluti due anni per realizzare “Domino”, il quinto album d’inediti di Malika Ayane: per adesso si sa ancora molto poco sul suo contenuto e sugli artisti che hanno collaborato alla sua realizzazione, anche se il singolo “Stracciabudella” è una buona anteprima di quello che i suoi fan andranno ad ascoltare.

Il ritorno di Malika Ayane con “Domino”

“Domino” è stato anticipato da “Stracciabudella”, primo singolo estratto dall’album uscito il 25 maggio. La canzone parla delle sensazioni provocate dall’amore, delle emozioni che non è possibile tenere a freno e che, a volte, dilaniano dentro. Il brano è stato scritto da Malika Ayane in collaborazione con il musicista Shridhar Solanki. Il video di “Stracciabudella”, invece, ha raggiunto quasi le 500mila visualizzazione su YouTube.

Il tour di Malika Ayane partirà il 6 novembre: le prime due tappe saranno a Genova, la prima al Teatro Politeama e la seconda il 7 al Crazy Bull Caffè. Proseguirà poi per Torino, Roma, Napoli, Firenze, Milano, Ravenna, Cesena, Ancona, Senigallia, Assisi, Perugia. Il tour si concluderà il 17 dicembre al Teatro Europauditorium di Bologna. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma di vendita Ticket One.

La carriera di Malika Ayane

Prima di firmare un contratto nel 2007 con un’etichetta discografica – la Sugar Music – Malika Ayane è stata per diversi anni cantante al Teatro alla Scala di Milano. Nel 2009 ha vinto il Festival di Sanremo (sezione Giovani) con una delle sue canzoni più famose, “Come Foglie”. Da allora, Malika Ayane ha iniziato a inanellare una serie di vincite a catena che l’hanno consacrata come una delle artiste più brave in Italia. Ha ricevuto diverse candidature per premi prestigiosi – alcuni dei quali internazionali – tra cui il Premio Tenco, il Nastro d’Argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards.

Malika Ayane ha avuto anche una piccola esperienza con la recitazione. Tra i suoi ruoli, Evita Peron nel musical “Evita” e alcune piccole parti in “Perfetta”, “Tutti i rumori del mare” e “Caserta Palace Dream”.

Gli album

Sono quattro gli album dell’artista usciti finora. “Malika Ayane” nel 2008, “Grovigli” nel 2010, “Ricreazione” nel 2012 e “Naif” nel 2015. Il 21 settembre sarà la volta di “Domino”, il disco che segnerà il ritorno della “regina”. Questo è infatti il significato del nome della cantante, che ha ripreso dalla nonna marocchina. Nata a Milano, Malika Ayane non ha mai nascosto la convivenza dentro se stessa di due culture diverse. Ma che sia proprio questo il punto forte di quest’artista così eclettica, stravagante e potente?

Malika Ayane ha sviluppato la sua passione per la musica da bambina, quando suo padre le faceva ascoltare Stevie Wonder e Paul McCartney. A dieci anni è entrata al Conservatorio di Milano e poi nel coro delle voci bianche della Scala. Fino a essere scoperta da Caterina Caselli, che ha deciso di metterla sotto contratto e far arrivare la sua voce a più persone possibili.