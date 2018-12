L’account di Ermal Meta conquista Twitter nel 2018

Anche quest’anno Twitter ha rivelato quali sono stati gli account più influenti nel corso del 2018 con l’hashtag #ThisHappened. Questo ha permesso di stilare una lista delle personalità più menzionate e ritwittate sulla famosa piattaforma social. In Italia, per la categoria dell’intrattenimento, spopola l’account @MetaErmal dell’ormai famosissimo e apprezzatissimo cantautore albanese.

I cantanti più amati su Twitter

Nonostante il successo recente di altre piattaforme come Instagram, Twitter resta uno dei social più influenti a livello istituzionale, politico, culturale e per manifestazioni di carattere mondiale, come il movimento che si è generato con l’hashtag “MeeToo”. Per questo, la notizia che l’account di Ermal Meta è tra i più influenti del 2018 in Italia, nella sezione intrattenimento, non poteva di certo passare inosservata. Così il cantante di origini albanesi mette a segno un altro successo per questo 2018 assolutamente ricco di soddisfazioni e di riscontri positivi da parte del pubblico. Insieme a Ermal Meta, tra gli artisti musicali più seguiti sul social vi sono anche gli One Direction e Ariana Grande, che spopolano non solo in Italia, ma anche a livello globale. Questa è la top10 dei dieci account su Twitter più influenti in Italia nella categoria dello spettacolo secondo la piattaforma social:

BTS - @BTS_twt Youtube - @YouTube One Direction - @onedirection Ariana Grande - @ArianaGrande Ermal Meta - @MetaErmal Benji Mascolo- @Benji_Mascolo Fede Rossi - @fedefederossi Harry Styles - @Harry_Styles BTS Italia - @BTS_ITALIA Louis Tomlinson - @Louis_Tomlinson

Un 2018 ricco di soddisfazioni e un tour in partenza nel 2019

Il 2018 è stato un anno intenso e ricco di impegni per Ermal Meta, che dopo una trionfale tournée estiva e la pubblicazione dell’album certificato platino “Non abbiamo armi”, si prepara a iniziare il 2019 con un tour nei teatri italiani, accompagnato dal quartetto musicale GnuQuartet e con una scaletta tutta da scoprire. «Ci saranno un paio di pezzi de La Fame di Camilla che non ho mai suonato dal vivo – ha spiegato il cantante a Sky tg24. – In tre anni ho pubblicato 30 pezzi e quindi c’è un lavoro forte di arrangiamento. Non voglio appesantire con eventuali inediti, ma non escludo sorprese se mi nascesse un brano che merita di essere eseguito live. Il repertorio arrangiato è vasto per variare ogni sera. In scaletta ne prevediamo 20, 22, nei teatri i tempi sono più dilatati. Stiamo valutando anche che il pubblico ne scelga un paio ogni sera». Queste sono le date in calendario: