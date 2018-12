Sfera Ebbasta: mini tour in tre date ad aprile 2019

Il nome di Sfera Ebbasta è piombato sulla bocca di tutti dopo la tragedia di qualche giorno fa a Corinaldo, serata durante la quale uno dei nomi più caldi della scena trap attuale sarebbe dovuto essere ospite. Ma il ciclo di concerti che promuoverà l’ultimo disco della nuova star dell’hip-hop nostrano partirà soltanto nel mese di aprile 2019. Durante l’attesissimo nuovo show nei palazzetti, il rapper dei record proporrà dal vivo tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare inoltre i brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera consacrandolo tra i più apprezzati della nuova generazione. Dopo gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia e in Europa con il suo “Sfera Ebbasta Rockstar Tour” che ha contato oltre 50 date e milioni di spettatori, il rapper punta a ripetersi con il tour che prenderà il via a primavera.

Il “Popstar Tour 2019”: info e prezzi

Al momento, il calendario del “Popstar Tour”, annunciato nei mesi scorsi, è ancora piuttosto scarno, visto che sono solo tre le date previste: mercoledì 17 aprile a Roma al PalaLottomatica; venerdì 19 a Napoli al PalaPartenope; sabato 27 a Milano al Mediolanum Forum. I biglietti per tutte e tre le serate sono già in vendita sul circuito Ticketone.

Questi i prezzi dei biglietti per il concerto di Roma:

Parterre in piedi: 40,25 euro

Primo anello centrale numerato: sold out

Primo anello laterale numerato: 46 euro

Secondo anello centrale numerato: 46 euro

Secondo anello laterale numerato: 40,25 euro

Terzo anello numerato: 34,50 euro

Pit (sottopalco): 69 euro

Vip Package (biglietto sottopalco, t-shirt ufficiale del tour e meet&greet con l’artista nel backstage dopo l’apertura porte): sold out

Questi i prezzi dei biglietti per il live di Napoli:

Parterre in piedi: 40,25 euro

Tribuna numerata: 46 euro

Pit (sottopalco): 69 euro

Vip Package: 169 euro

Questi i prezzi dei biglietti per l’esibizione a Milano:

Parterre in piedi: sold out

Tribuna A centrale numerata: sold out

Tribuna A latarale numerata: sold out

Tribuna B centrale numerata: 46 euro

Tribuna B laterale numerata: 40,25 euro

Pit (sottopalco): sold out

Vip Package: sold out

La riedizione di “Rockstar”

Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, ha appena lanciato la riedizione del suo celebratissimo “Rockstar”, uscito lo scorso gennaio e che lo ha catapultato come primo italiano ad entrare nella Top 100 mondiale di Spotify. Venerdì 7 dicembre, infatti, è uscito “Rockstar – Popstar Edition”, disco doppio contenente le tracce del fortunatissimo album di ormai quasi un anno fa più gli inediti “Happy Birthday” (estratto come singolo in rotazione radiofonica lo scorso 30 novembre), “Popstar” e “Uh Ah Hey” e diversi remix. Tra i featuring dell’ultima uscita discografica del trapper milanese quelle di Gue Pequeno ed Elettra Lamborghini. Questa la tracklist completa dell’album:

CD 1

Rockstar Serpenti A Sonagli Cupido (feat. Quavo) XNX Ricchi X Sempre Uber RMX (feat. Miami Yacine) Leggenda Bancomat RMX (feat. Tinie Tempah) Sciroppo (feat. DrefGold) 20 Collane RMX (feat. Rich The Kid) Tran Tran RMX (feat. Lary Over)

CD 2