Tiromancino in concerto: tutte le date del Fino A Qui tour 2019

I Tiromancino danno il via al loro 2019 con una tournée dal vivo in compagnia dell’Ensemble Symphony Orchestra: appuntamento con il “Fino a Qui Live Tour” dal 19 gennaio in alcuni dei teatri più magici d’Italia.

Fino a Qui Tour 2019: info e biglietti

Il nuovo album dei Tiromancino “Fino a Qui”, è uscito a settembre e si è goduto un meritato successo tra i nuovi e i vecchi fan della band di Federico Zampaglione. Si tratta di un disco davvero importante, composto da 4 brani inediti e un’antologia di 12 canzoni insieme ad alcuni dei grandi nomi della musica italiana, tra cui Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Elisa, Mannarino, Jovanotti e tantissimi altri. «C’è tanta amicizia e affetto dentro questo disco. Ognuno di loro ha portato energia e passione. Lorenzo ha amato tantissimo “La descrizione di un attimo” sin dalla prima volta che l’ha ascoltata. Quando scrisse il suo libro, Tiziano parlò del pezzo “Per me è importante”, che lo aveva colpito molto. Giuliano Sangiorgi più che un collega, ormai, è un fratello, e con lui abbiamo rifatto “Liberi”: lui stesso ai tempi in cui uscì il brano mi aveva dato, in proposito, tanti consigli. Elisa è una compagna di tanti viaggi e avventure. Quella con Biagio invece è stata un’improvvisazione serale». Insomma, ognuno dei brani di “Fino a Qui” sboccia dal ricordo e dal significato di un’amicizia, prendendo vita grazie alla musica.

Per annunciare il nuovo capitolo di questa grande release, i Tiromancino hanno sfruttato i social: «Ecco la prima parte del Fino a Qui Tour! È il concerto della vita, vi aspettiamo in tanti per condividere questo momento bellissimo con ognuno di voi». La band tornerà dunque a calcare alcuni dei palchi più importanti dei teatri italiani per presentare l’ultimo progetto discografico assieme alla Ensemble Symphonic Orchestra, con la quale verranno eseguiti anche pezzi del vecchio repertorio dei Tiromancino, divenuti ormai classici della musica italiana.

Ecco le prime date del tour Fino a Qui 2019 dei Tiromancino:

19 gennaio, San Benedetto del Tronto (Pala Riviera)

21 gennaio, Firenze (Teatro Verdi)

26 gennaio, Bologna (Teatro Manzoni)

27 gennaio, Torino (Teatro Colosseo)

28 gennaio, La Spezia (Teatro Civico)

31 gennaio, Napoli (Teatro Augusteo)

3 febbraio, Milano (Teatro degli Arcimboldi)

1 luglio, Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica)

I biglietti del “Fino a Qui Live Tour 2019” sono già disponibili sul circuito di prevendita di Trident Music e su TicketOne. Al momento non ci sono sold out, ed è ancora possibile scegliere la destinazione più adatta alle proprie esigenze.

Un tour emozionante

Lo show sarà prodotto da Trident Music, e i Tiromancino si esibiranno per la prima volta nella loro carriera insieme ad una grande orchestra. Durante lo spettacolo, il pubblico potrà lasciarsi coinvolgere e meravigliare dalle “numerose alchimie tra musiche e immagini”. Sul palco assieme a Federico Zampiglione saliranno Antonio Marcucci (chitarre e cori), Francesco “Cicco” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni), Fabio Verdini (pianoforte, tastiere e campionatori).