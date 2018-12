Slayer in concerto il 7 luglio a Villafranca di Verona

La band americana, affiancata da Phil Anselmo, torna in Italia come headliner del festival “Rock The Castle”

Sembrava che il concerto dello scorso 20 novembre al Mediolanum Forum potesse essere l’ultimo della loro carriera in Italia. Ed invece dopo il soldout milanese gli Slayer hanno annunciato a sorpresa che torneranno nel nostro paese la prossima estate, più precisamente il 7 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona dove saranno uno degli headliner del festival “Rock The Castle”. Ad aprire la loro performance anche un altro grande nome del metal mondiale: l’ex Pantera Phil Anselmo, che eseguirà un set tutto basato sui pezzi della sua band. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di mercoledì 5 dicembre sul circuito Ticketone. Il prezzo del biglietto per la singola giornata del festival (che durerà dal 5 al 7 luglio) costa 60 euro più diritti di prevendita, ma chi vorrà rischiare il tutto per tutto potrà anche acquistare direttamente il tagliando alla cassa, al prezzo però di 70 euro e col rischio concreto di non trovarne più. L’abbonamento per tutti e tre i giorni del festival costa 146,96 euro più diritti di prevendita, mentre il biglietto Royal costa 130 euro e comprende, oltre all’ingresso al concerto saltando la fila, manifesto del festival, biglietto laminato Vip, una t-shirt, una bandana, un plettro, una shopper bag, un free drink ed un buono pasto.

L’arrivederci di Gary Holt

Per la data veronese dovrebbe tornare in pista anche Gary Holt. Il chitarrista ha dovuto lasciare la band pochi giorni dopo il concerto di Milano per assistere il padre, gravemente malato, ed è stato temporaneamente sostituito da Phil Demmel dei Machine Head. Holt ne ha dato annuncio su Instagram, confermando però che tornerà ad aggregarsi ai compagni a partire dal prossimo marzo, per la tranche primaverile ed estiva del “The End Is Near Tour”, il ciclo di concerti con il quale la band americana ha deciso di salutare un’ultima volta i suoi fan prima di concludere la propria esperienza.

La scaletta del concerto

Come prevedibile, la scaletta che la band californiana sta portando in tour tocca tutti i grandi successi della loro lunga carriera. Ovviamente, non è detto che per il prossimo luglio non cambi, ma per farsi un’idea di cosa ci si potrà aspettare dal live degli Slayer ecco la tracklist portata sul palco negli ultimi concerti:

Repentless Blood Red Disciple Mandatory Suicide Hate Worldwide War Ensemble Jihad When The Stillness Comes Postmortem Black Magic Payback Seasons In The Abyss Dittohead Dead Skin Mask Hell Awaits South Of Heaven Raining Blood Chemical Warfare Angel Of Death

“The End Is Near Tour”

Questo il calendario completo del tour d’addio della band, che però sta aggiungendo progressivamente nuovi appuntamenti per la prossima estate: