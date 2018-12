Slayer: il tour d’addio passa da Milano, info e scaletta

“The Endi Is Near”. La fine è vicina. Mai titolo poteva essere più eloquente per il tour d’addio degli Slayer, che dopo 37 anni di carriera sono pronti a lasciare la musica con un ultimo ciclo di concerti. L’unica data italiana è quella in programma al Mediolanum Forum per il 20 novembre ed il soldout non è ipotesi così peregrina. I tagliandi sono in vendita sul circuito Ticketone: esauriti parterre, Tribuna A, Tribuna Gold e Anello B, restano ancora biglietti di Anello C (46 euro) e Anello B laterale (51,75 euro). A rendere ancor più gustoso il programma un tris di gruppi spalla d’eccezione per i fan del metal: Lamb Of God, Anthrax e Obituary. Questo il programma orario dettagliato:

Apertura porte ore 17:00

Obituary ore 18:20

Anthrax ore 19:10

Lamb Of God 20:10

Slayer 21:25

La scaletta del concerto

Come prevedibile, la scaletta che la band californiana sta portando in tour tocca tutti i grandi successi della loro lunga carriera. Questa la tracklist portata sul palco negli ultimi live in giro per l’Europa:

Repentless Blood Red Disciple Mandatory Suicide Hate Worldwide War Ensemble Jihad When The Stillness Comes Postmortem Black Magic Payback Seasons In The Abyss Dittohead Dead Skin Mask Hell Awaits South Of Heaven Raining Blood Chemical Warfare Angel Of Death

“The End Is Near Tour”

Dopo Milano, il tour d’addio degli Slayer proseguirà in tutto il mondo fino alla prossima estate. Questo il calendario completo:

21 novembre – Zurigo, Halle 622

23 novembre – Vienna, Stadthalle

24 novembre – Friburgo, Sick Arena

26 novembre – Amburgo, Barclaycard Arena

27 novembre – Lodz, Atlas Arena

29 novembre – Monaco di Baviera, Olympiahalle

30 novembre – Erfurt, Messehalle

2 dicembre – Berlino, Mercedes Benz Arena

3 dicembre – Copenaghen, Royal Arena

5 dicembre – Stoccolma, Hovet

6 dicembre – Oslo, Spektrum Arena

8 dicembre – Helsinki, Ice Hall

7 marzo – Brisbane, Riverstage

9 marzo – Sydney, Download Festival

11 marzo – Melbourne, Download Festival

13 marzo – Adelaide, Entetainment

21 marzo – Chiba Perfecture, Download Festival

23 marzo – Manila, Pulp Summer Slam

14 giugno – Donington Castle, Download Festival

21 giugno – Dessel, Graspop Metal Meeting

22 giugno – Clisson, Hellfest

Gli alfieri del thrash metal

Gli Slayer sono un gruppo thrash metal, formatosi a Los Angeles nel 1981, noto soprattutto per il contenuto dei testi, che toccano argomenti riguardanti satanismo, nazismo, guerra, violenza, morte e serial killers. La band, insieme ai Metallica e ai Megadeth, ha scritto le pagine più significative della musica heavy in circolazione: vero e punto di riferimento assoluto per il metal classico anche grazie ad un album come “Reign In Blood” che nel 1986 ha svoltato le sorti della musica pesante. La rivsita americana Kerrang all’epoca lo definì addirittura “il disco più pesante di tutti i tempi”. La loro attività discografica, nonostante diversi cambi di formazione (su tutti, i dentro e fuori del famoso batterista Dave Lombardo) è proseguita pressoché ininterrotta fino al 2015, anno di uscita del loro ultimo disco, “Repentless”. E’ giunta l’ora per Tom Araya, Kerry King e compagnia di girare per l’ultima volta i palchi e di dire addio ai numerosissimi fans sparsi per il globo.