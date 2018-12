Imagine Dragons, un concerto a Firenze nell’estate 2019: data e biglietti

Gli Imagine Dragons hanno annunciato che il loro prossimo tour mondiale prevede un’unica tappa europea. E questa tappa sarà in Italia, più precisamente a Firenze nell’estate del 2019.

L’unica data europea degli Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons hanno deciso che il loro unico concerto nel “vecchio continente” avrà luogo a Firenze, il 2 giugno 2019 alla Visarno Arena, collocata all’interno del Parco delle Cascine. I biglietti per questo show saranno disponibili sul sito di Live Nation dalle 10 di mercoledì 5 dicembre, per 24 ore, in anteprima esclusiva per gli iscritti al programma My Live Nation. Quindi le prevendite generali inizieranno alle 11 di giovedì 6 dicembre sui siti di TicketMaster, TicketOne e in tutti i punti venita autorizzati. Se pensate che sia strano che gli Imagine Dragons abbiano scelto proprio l’Italia per l’unica tappa europea del loro tour mondiale, pensate che l’ultimo show della band nel nostro Paese – andato in scena nel settembre del 2018, a Milano Rocks, nell’ex area Expo a Rho – ha fatto registrare la bellezza di oltre 60 mila persone: si è trattato di un vero e proprio record per la band americana, che nella sua carriera non si era mai esibita di fronte a un pubblico così numeroso.

“Origins”: il nuovo album degli Imagine Dragons

La parte del leone all’interno della scaletta per questo nuovo tour la faranno sicuramente i brani di “Origins”, il nuovo disco degli Imagine Dragons uscito meno di un mese fa, il 9 novembre, su etichetta Universal Music. Insieme all’album, la band ha pubblicato anche i singoli “Natural” (già certificato disco d’oro in Italia), “Zero” (inserito nella colonna sonora del film Disney “Ralph spacca Internet”), “Machine” e il recente “Bad Liar”. Il disco è stato annunciato come la perfetta prosecuzione di “Evolve”, il precedente lavoro della band, uscito nel settembre del 2017.

“Bad Liar”: l’ultimo singolo degli Imagine Dragons

Attualmente è in rotazione radiofonica “Bad Liar”, quarto singolo estratto da “Origins”, pubblicato il 6 novembre di quest’anno. Il pezzo porta la firma degli stessi Imagine Dragons insieme a Jorgen Odegard. La canzone ha ottenuto un ottimo successo negli Stati Uniti, mentre in Italia non è mai riuscita a superare la 40esima posizione della classifica dei singoli più venduti della settimana.

Chi sono gli Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons sono un gruppo statunitense che, nonostante la giovane età, quest’anno festeggia già i primi dieci anni di carriera. La band ha raggiunto la fama internazionale nel 2012, grazie al singolo “It’s Time” e alla parallela uscita dell’album di debutto, “Night Vision”, riuscito a raggiungere la seconda posizione della classifica Billboard 200. Attualmente la band è formata dal cantante (ma anche chitarrista, tastierista e percussionista) Dan Reynolds – membro fondatore degli Imagine Dragons –, dal chitarrista Wayne Sermon, dal bassista Ben McKee e dal batterista Daniel Platzman. Arrivati in anni diversi, tutti però hanno preso parte al progetto prima della pubblicazione del primo album. Il gruppo ha all’attivo quattro dischi: il lavoro d’esordio “Night Visions” del 2012, “Smoke and Mirrors” del 2015, “Evolve” del 2017 e il già citato “Origins” del 2018.