“Machine” è il nuovo singolo degli Imagine Dragons, terzo estratto dell’album “Origins” in uscita il prossimo 9 novembre. Il brano e stato reso disponibile il 31 ottobre dopo diversi messaggi sui social e viene dopo la pubblicazione di “Natural” e “Zero”, che saranno presenti nella tracklist del nuovo album della band di Las Vegas.

Il nuovo singolo “Machine”

Gli Imagine Dragons tornano a stupire i fan con il nuovo singolo “Machine”, terzo estratto del nuovo album “Origins”, che verrà pubblicato solo tra qualche giorno, il prossimo 9 novembre. L’inedito, uscito il 31 ottobre, viene dopo gli altri due singoli già noti del nuovo disco, “Natural” e “Zero”. L’annuncio è stato fatto dalla band direttamente sui social, dove è stata rivelata anche la copertina di “Machine”, che ritrae una grande testa metallica divisa in due, un’immagine che riporta alla mente i due profili ritratti sulla copertina dell’album “The Division Bell” dei Pink Floyd, uscito nel 1994. Il video del singolo è già online e su YouTube ha raggiunto in un solo giorno più di 3milioni di visualizzazioni.

Il nuovo album “Origins”

Manca ormai poco all’uscita del quarto album in studio della celebre band di Las Vegas capitanata da Dan Reynols. La nuova fatica discografica degli Imagine Dragons vedrà la luce il prossimo 9 novembre con l’etichetta discografica Virgin Records e seguirà l’album gemello “Evolve”, uscito nel 2017. La band ha già rivelato anche la tracklist di “Origins”, che conterrà 15 tracce di inediti e brani già noti, come “Zero”, uscito il 19 settembre scorso, e “Natural” pubblicato lo scorso luglio. “Origins” è «un lavoro che esplora nuove terre pur restando legato alle radici – ha spiegato i Dan Reynolds, ripreso da Billboard –. Quando creiamo, non abbiamo limiti o regole. Troviamo emozionante fare musica che suoni sempre nuova e diversa per noi». Il nuovo album vanta la collaborazione di importanti nomi della discografia internazionale, come Joel Little, Mattman & Robin e John Hill. Questa è la tracklist ufficiale del disco:

Natural Boomerang Machine Cool Out Bad Liar West Coast Zero Bullet in a Gun Digital Only Stuck Love Birds Burn Out Real Life

I prossimi appuntamenti degli Imagine Dragons

“Origins” arriva dopo un tour di successo, che ha portato gli Imagine Dragons anche in Italia, in occasione del Milano Rocks, all'Open Air Theatre dell'Area Expo. Tuttavia, dopo l’uscita del disco, la band di Las Vegas potrebbe rendere note nuove dare per promuovere “Origins” in giro per il mondo. Intanto il gruppo ha confermato una prima data in Brasile: qui si esibirà al “Rock in Rio 2019”, uno dei più famosi festival musicali del mondo. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 5 novembre. L’altro appuntamento in programma della band è il 31 dicembre al The Cosmopolitan of Las Vegas. I biglietti del live sono già disponibili, per chi volesse trascorrere un capodanno negli Usa all’insegna della buona musica.