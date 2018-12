Due nuovi progetti per Francesco De Gregori: "Off the record" al Teatro Garbatella di Roma e il tour estivo con orchestra sinfonica

Si preannuncia un 2019 ricco per Francesco De Gregori che ha da poco annunciato che si esibirà dal 28 febbraio al 27 marzo 2019 nella piccola sala del Teatro Garbatella di Roma di fronte a un pubblico di 230 spettatori a sera. Un concerto confidenziale come è stato ribattezzato dalla stampa. Francesco De Gregori e la sua band, formata da Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre e Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, si esibiranno ogni sera in una scaletta quasi improvvisata con “Off The Record”. Queste le parole di Francesco De Gregori sul progetto: «Ancora è tutto in movimento: l'idea che ho in testa per i concerti di Roma è di avere un nucleo centrale di 20, 25 pezzi e aggiungere, sera per sera, tre o quattro canzoni diverse, provandole nel pomeriggio. Per quanto riguarda la parte orchestrale, vorrei sicuramente fare un disco ma non sarà dal vivo. Vorrei registrare, in sala, quello che sarà fatto dal vivo, per avere un disco senza gli applausi. Con l'orchestra, senza un mixaggio, la resa orchestrale presa in diretta. Mi piacerebbe uscire durante questa estate. Ho avuto l'idea di fare queste due cose un mese e mezzo fa. È ancora tutto molto da definire».

Il tour previsto per l’estate

Dopo l’impegno con l”Off the record”, De Gregori preparerà il tour estivo accompagnato da una grande orchestra. Gli Gnu Quartet, con Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello, accompagneranno la band che affianca De Gregori nel “DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE”. Il debutto è previsto a Roma l’11 giugno alle Terme di Caracalla. Lo spettacolo sarà successivamente replicato al Teatro Antico di Taormina (15 giugno - in attesa di autorizzazione dall’Assessorato Regionale del Turismo), al Lucca Summer Festival il 30 giugno, all’Arena di Verona il 20 settembre e girerà nel corso di tutta l’estate per i luoghi storici e artistici più belli d’Italia. Queste le parole di De Gregori: «Lo spettacolo si chiamerà Greatest Hits, è una dichiarazione di intenti. Ho sempre cercato di evitare di dire "Faccio i grandi successi". In questo progetto doppio, calo l'asso prima. Con la grande orchestra si sentiranno tutti o quasi tutti i miei più grandi successi mentre nel concerto residenziale porterò dentro canzoni che magari nemmeno io adesso ricordo (ride). Chi non sopporta più di sentire Generale, La donna Cannone... venga a Roma. Chi, invece, le vuole sentire, dovrà venire ai concerti con orchestra».

Il film documentario “Vero dal vivo”

Qualche settimana fa Francesco De Gregori ha presentato anche un film documentario sui concerti tenuti nel 2017. L’opera si chiama “Vero dal vivo” ed è stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma. Il film documentario è stato girato da Daniele Barraco durante il tour tra i club tra Europa, Stati Uniti e Real World Studios di Bath in Inghilterra. In vista del film, è uscita anche “Anema e core”, un’opera che unisce due grandi personaggi dell’arte e della cultura italiana, Mimmo Paladino e Francesco De Gregori. Si tratta di una xilografia originale di Paladino unita ad un vinile 10” con due versioni (acustica ed orchestrale) di “Anema e core”, reinterpretata per l’occasione da De Gregori e da sua moglie Chicca.