"Vero dal vivo" film sul tour 2017 di Francesco De Gregori

Tre album in quattro anni e una serie di concerti nei club tra Europa e Stati Uniti. Francesco De Gregori non ha nessuna intenzione di fermarsi e dopo aver pubblicato "Vivavoce" del 2014, "Amore e furto" nel 2015 e "Sotto il vulcano" nel 2017, arriva “Vero dal vivo” un film sul tour di concerti tenuti nell’ultimo anno. L’opera è stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma. Il film documentario è stato girato da Daniele Barraco durante il tour tra i club tra Europa, Stati Uniti e Real World Studios di Bath in Inghilterra. «Ho avuto l’occasione d’incontrare De Gregori otto anni fa», racconta il regista, «Durante questi anni ho seguito Francesco in giro per l’Europa nei concerti, in studio di registrazione, nei camerini, sui sedili posteriori di van. Ne è nato un film, Vero dal Vivo, un viaggio raccontato attraverso le parole e le canzoni dello stesso De Gregori, quelle dei suoi musicisti e le emozioni del suo pubblico. Un racconto sporco, vissuto, realistico di un uomo e del suo bisogno incessante di fare musica. Questo film è una scheggia di verità, un pezzo di vita senza sceneggiatura».

"Anema e core", il duetto con la moglie

Nel film De Gregori si districa tra i palchi, backstage e i viaggi in compagnia del suo gruppo, in una formazione del tutto inedita: Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano, Paolo Giovenchi alle chitarre e Alessandro Valle alla pedal steel guitar e mandolino. Ne esce una versione differente del cantautore, un ritratto libero e senza schemi. In vista del film, domani 26 ottobre, in esclusiva sui siti ibs.it e LaFeltrinelli.it, sarà disponibile “Anema e core”, un’opera che unisce due grandi personaggi dell’arte e della cultura italiana, Mimmo Paladino e Francesco De Gregori che hanno deciso per la prima volta di lavorare insieme. Si tratta di una xilografia originale di Paladino unita ad un vinile 10” con due versioni (acustica ed orchestrale) di “Anema e core”, reinterpretata per l’occasione da De Gregori e da sua moglie Chicca e registrata a Bath nei Real World Studios di Peter Gabriel. «Ci piace definire questa opera una ‘edizione d’arte’ perché la parola ‘arte’ in qualche modo riguarda tutti e due. Mi raccontava una volta Mimmo di quando in tempi ormai abbastanza lontani dipingeva ascoltando alla radio la musica dei cantautori e li considerava dei compagni di viaggio. Forse nasce anche da questo la motivazione o meglio la necessità di questo incontro dove si mescolano vernice, musica e parole».

Le parole di Mimmo Paladino

Per la prima volta quindi Francesco De Gregori duetta con sua moglie Chicca giocando con la dolcezza della lingua napoletana e regalando un’altra perla ai suoi fan. Una canzone d’amore senza età che accompagna la xilografia, presentata in una teca di plexiglas, e realizzata nella storica stamperia dei Fratelli Bulla a Roma in una tiratura di soli 99 esemplari numerati e firmati da Mimmo Paladino e da Francesco e Chicca De Gregori. «Con Francesco abbiamo giocato all'antico e molto serio gioco dell'arte: pagine variopinte, colle e torchi, alchimie di appunti poetici e voci cantanti forse di una notte a Capri”, afferma Mimmo Paladino.