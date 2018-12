Un evento molto particolare. Tony Hadley, uno dei grandissimi del pop anni Ottanta come voce degli Spandau Ballet, martedì 27 novembre (apertura porte ore 20.30, inizio concerto ore 21) sarà al Teatro Orfeo di Taranto per una serata da non perdere. Il cantante inglese interpreterà i grandi classici della sua carriera e del pop inglese accompagnato dall’orchestra Magna Grecia. I biglietti sono in vendita dal sito ufficiale dell’orchestra Magna Grecia e vanno da un minimo di 35 ad un massimo di 50 euro (prevendita esclusa). Sarà una bis per la stella britannica, che già tre anni fa salì sul palco dell’Orfeo accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Piero Romani, ma anche una data unica per l’Italia.

Un blitz a sorpresa

In realtà, l’esibizione di Hadley non fa parte del tour ufficiale dell’artista, tanto che non è compresa nella lista dei concerti in programma per i prossimi mesi. È stato un blitz messo a segno da Magna Grecia grazie all’entusiasmante successo del mini-tour pugliese che Hadley portò a termine con l’orchestra tre anni fa. Ad oggi, non ci sono altre date italiane in programma. Questi i cinque concerti in cartellone per il futuro prossimo per l’ex Spandau Ballet:

6 dicembre – Salford, Quays Theatre

22 dicembre – Coventry, Ricoh Arena

22 febbraio – Hengelo, Metropol

23 febbraio – Zoetermeer, De Boerderij

15-18 agosto – Amougies, W-Fest 2019

Una leggenda del pop

Hadley è stato leader degli Spandau Ballet, una della band più significative del cosiddetto movimento “New romantic”. Si è avvicinato alla musica fin da piccolo: a quattordici anni vinse un concorso di canto eseguendo i brani soul “You Are The Sunshine Of My Life” di Stevie Wonder e “With A Little Help From My Friends” dei Beatles. A diciotto anni partecipò, grazie al suo volto fotogenico e alla sua prestanza fisica, al fotoromanzo in tre puntate “Sister Blackmail” per la rivista “My Guy”. Gli album “Diamond” e i singoli “True” e “Gold” proiettarono gli Spandau Ballet in testa alle classifiche europee. Nel 1986 fu pubblicato il disco “Through The Barricades”, che ancora oggi riscuote un enorme successo. La band si sciolse a dieci anni esatti da quel disco, dopo la pubblicazione dell’ultimo album di studio intitolato “Heart Like a Sky”. Hadley nel 2003 ha vinto il reality show Reborn in the USA e nel 2005 è stato in tour con Peter Cox dei Go West. Il 25 marzo 2009 gli Spandau Ballet dopo vent’anni dal loro scioglimento si sono riformati, pubblicando “Once More”, che ha riproposto i loro più grandi successi rivisitati in chiave contemporanea con l’aggiunta di due nuove canzoni. Il 3 luglio 2017, dopo otto anni dalla reunion, Hadley si è separato definitivamente (e non senza polemiche) dal gruppo e nel giugno scorso è uscito il suo quinto album da solista, “Talking To The Moon”.

Gli Spandau Ballet senza Hadley

Intanto la sua ex band sta continuando la sua attività live con il nuovo frontman Ross William Wild e meno di un mese fa ha fatto tappa in Italia con tre concerti: il 23 ottobre al Fabrique di Milano, il 24 all’Atlantico di Roma ed il 25 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova.