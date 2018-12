Francesco De Gregori in tour nel 2019: tutte le date dei concerti

A partire dalla prossima primavera, il cantautore romano Francesco De Gregori tornerà a far parlare di sé con una serie di appuntamenti esclusivi: i primi a Roma davanti a un pubblico di pochi intimi, e poi nel resto d’Italia insieme a un’orchestra.

“Off the Record” e “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live”

Francesco De Gregori fa le cose a modo suo e svecchia il formato del tour live con un nuovo approccio alla musica dal vivo. La prima serie di concerti del 2019 prenderà il nome di “Off the Records” e si terrà a Roma, presso il Teatro Garbatella, a partire dal 8 febbraio fino al 27 marzo 2019. Appuntamenti esclusivi, per i pochi fortunati che riusciranno ad accaparrarsi i biglietti per assistere a uno spettacolo a tutto tondo, quasi in amicizia. Per l’occasione “Off the Records”, De Gregori sarà accompagnato dalla sua band, gli stessi musicisti che lo hanno seguito durante il tour in Europa: Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (mandolino e chitarra). La scaletta di queste serate sarà variabile, offrendo agli spettatori un viaggio attraverso la leggendaria musica del cantautore romano.

Per quanto riguarda invece la seconda tranche di tour del 2019, il “De Gregori & Orchestra – Greates Hits Live” consisterà invece in un percorso in giro per l’Italia per riproporre i successi del cantautore in chiave sinfonica. La data zero è fissata per l’11 giugno a Roma, presso le Terme di Caracalla, mentre lo spettacolo si ripeterà poi al Teatro Antico di Taormina il 15 giugno, al Lucca Summer Festival il 30 giugno e infine all’Arena di Verona il 20 settembre.

I biglietti degli eventi saranno disponibili su TicketOne in prevendita a partire dalle ore 16 del 21 novembre 2018.

“Vero dal Vivo – Francesco De Gregori”

Lo scorso 24 ottobre è uscito in anteprima nazionale il docufilm “Vero dal Vivo – Francesco De Gregori”, lungometraggio tratto dalla vita del cantautore romano e presentato per la prima volta alla Festa del Cinema di Roma. Il docufilm è stato registrato durante il tour del cantautore nei club europei e USA, e riporta spezzoni di esibizioni, backstage e attimi di relax tra una tappa e l’altra. In questa pellicola, De Gregori non è solo una leggenda che suona in concerto, ma un essere umano mostrato nella sua libertà, senza l’irraggiungibilità del palcoscenico. Nei 79 minuti di “Vero dal Vivo – Francesco De Gregori”, a cui hanno posto la firma Daniele Barraco e Alice Lombardi, si mostra un altro volto di uno dei cantautori che hanno gettato le basi della canzone italiana d’autore.

Il 26 ottobre è uscito anche “Anima e Core”, il nuovo album di Francesco De Gregori per Sony Music. Quest’opera a tiratura limitata, con sole 99 copie prodotte in vinile, è stata prodotta e firmata dallo stesso De Gregori. Il disco arriva a tre anni di distanza da “Amore e Furto”, il quale raccoglie una serie di brani di Bob Dylan reinterpretati attraverso il caleidoscopio artistico del cantautore.