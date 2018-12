De Gregori torna a Lucca Summer Festival

(ANSA) - LUCCA, 20 NOV - Francesco De Gregori torna al Lucca Summer festival. Il 30 giugno prossimo salirà sul palco in piazza Napoleone accompagnato da una grande orchestra per presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

L'orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (formato da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

Tra l'altro il Tour "De Gregori & Orchestra - Greatest Hits live" girerà nel corso di tutta l'estate 2019 per i luoghi storici e artistici d'Italia come le Terme di Caracalla di Roma, il Teatro antico di Taormina, l'Arena di Verona, oltre, naturalmente a Piazza Napoleone per il Lucca Summer festival il cui calendario, ancora da definire, ha già in programma altri grandi nomi: Take That (28/6), Toto (5/7), Elton John (7/7), Macklemore (9/7) e Mark Knopfler (13/7).