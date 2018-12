Jethro Tull, a Bologna e Reggio Emilia i concerti di Natale

Tre concerti in Inghilterra, due in Italia. È un vero regalo quello che i Jethro Tull hanno deciso di riservare al nostro Paese proprio alle porte del Natale. Dei cinque concerti natalizi organizzati da Ian Anderson e soci, due in fatti si terranno in Emilia Romagna: il 12 dicembre a Bologna, il 13 a Reggio Emilia. Già soldout quest’ultima data, in programma alla Basilica della Ghiara, resta ancora qualche tagliando a disposizione per il concerto felsineo alla chiesa di San Salvatore, da scovare nei punti vendita autorizzati Vivaticket o alla biglietteria del teatro Manzoni. Una tradizione che si rinnova quella dei live natalizi da parte della storica band britannica: la tracklist della serata resterà una sorpresa fino all'ultimo, ma sicuramente Anderson ricalcherà almeno in parte la scaletta dei suoi abituali concerti benefici natalizi, che spaziano fra il folk inglese, le musiche tradizionali del Natale, e i maggiori successi dei Jethro Tull. Il ricavato del concerto di Bologna, che si terrà presso la splendida chiesa di San Salvatore, sarà devoluto all’associazione Arad, impegnata sul fronte della ricerca e dell’assistenza delle diverse forme di demenza. Il coro Faith Gospel Choir diretto da Rosanna Bonvento aprirà lo spettacolo.

Il “Jethro Tull Christmas 2018”

Come anticipato, sono cinque le date del minitour natalizio di Anderson e compagni, che si aprirà il 1° dicembre a Chester nella cattedrale cittadina. Dopo la doppietta italiana, la band tornerà in patria per suonare nelle rispettive cattedrali centrali di Birmingham (17 dicembre) e Hereford (18 dicembre). «Radunare persone di ogni provenienza, cultura e fede in questo modo è possibile, forse, solo sotto gli auspici del cristianesimo moderno, specialmente della Chiesa anglicana. Quindi, se possiamo aiutare a coinvolgere le persone in questi splendidi e storici spazi per assaporare solo un po’ dello spirito del Natale sembra che sarà uno sforzo prezioso», questo il messaggio che il frontman dei signori del progressive rock ha voluto lanciare dal sito ufficiale del gruppo.

Un gustoso antipasto

È un periodo di pieno fermento per l’attività dei Jethro Tull. Dopo l’uscita, lo scorso 9 novembre, del ricchissimo cofanetto per commemorare il cinquantesimo anniversario del primo album pubblicato dal gruppo, “This Was”, la band si lancerà a primavera in un lungo tour celebrativo del quale questa parentesi natalizia costituisce di fatto un prologo. A fine marzo i pionieri del progressive saranno di nuovo in Italia con tre date da non perdere: il 28 marzo al Teatro Colosseo di Torino, il 29 al Dis_Play di Brescia ed il 30 all’EuropAuditorium di Bologna. Le prevendite sono aperte dalla scorsa settimana sul circuito Ticketone. Nel tour Anderson sarà accompagnato da David Goodier al basso, John O'Hara alle tastiere, Florian Opahle alla chitarra, Scott Hammond alla batteria e da un ospite “virtuale” a sorpresa. Verosimilmente, si pescherà a piene mani da “That Was – 50th Anniversary Edition”, la raccolta che contiene una versione deluxe di quel “This Was” comprensiva di tre cd e tre dvd zeppi di rarità, nuovi missaggi e b-sides, oltre ad un libro con la storia della band e foto in esclusiva.