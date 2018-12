Mark Knopfler, il nuovo album è "Down the road wherever"

Mark Knopfler, ex leader dei Dire Straits, ha pubblicato il suo nuovo album da solista: “Down the Road Wherever”

Il 16 novembre 2018 arriva il nuovo album di Mark Knopfler, “Down the Road Wherever” il nono lavoro solista dell’ex leader dei Dire Straits. Il disco arriva a distanza di tre anni da “Tracker” ed è stato anticipato dal singolo “Good on You Son”.

Down the Road Wherever

L’artista britannico Mark Knopfler ha pubblicato il suo attesissimo nuovo disco, “Down the Road, Wherever”, edito dalla British Grove Records tramite Universal/Virgin EMI. Il disco è già disponibile in digital download, in CD e in un formato box set CD e LP con alcune bonus track, tra cui una versione alternativa di “Matchstick Man”.

“Down the Road Wherever” è stato annunciato con un comunicato stampa che ha spiegato le ispirazioni dietro a ogni traccia, originate da una molteplicità di temi. Dai primi anni di lavoro con i Dire Straits, le scelte narrative lente ed eleganti ripercorrono la carriera di Knopfler prendendo però le distanze dalle radici folk dei primi dischi dell’artista. Tra i musicisti che hanno dato vita alla musica dell’album, ci sono Jim Cox e Guy Fletcher, Nigel Hitchcock, Glenn Worf, Danny Cummings, Ian Thomas e Imelda May. Per promuovere la release, è stato inoltre diffuso un video musicale del primo singolo, “Good on You Son”, il quale ha totalizzato oltre 840 mila visualizzazioni su YouTube.

Mark Knopfler ha inoltre annunciato 7 date italiane per il suo nuovo tour “Down the Road”.

Ecco la tracklist completa:

Trapped Man Back on the Dace Floor Nobody’s Child Just a Boy Away from Home When You Leave Good on You Son My Bacon Roll Nobody Does That Drover’s Road One Song at a Time Floating Away Slow Learner Heavy Up Matchstick Man

Tracce della bonus edition:

Every Heart in the Room Rear View Mirror Matchstick Man

Un album tutto diverso

Parlando con il magazine americano Discover Music, Mark Knopfler ha rilasciato le sue impressioni sull’album: «Penso che sarà un album diverso da tutti gli altri proprio perché, che tu lo voglia o no, con il tempo che passa cresci. A volte le canzoni ti diranno, dopo che hai finito, che cosa hai fatto di sbagliato. Ecco perché è un lavoro di continue scoperte, e un business strano, quello della musica».

L’ultimo disco da solista di Knopfler era stato nel 2015, con “Tracker”, seguito poi nel 2016 da “Altamira”, un album di soundtrack in collaborazione con Evelyn Glenn. «Sì, immagino ci sia un buco tra il disco vecchio e quello nuovo. Ma la verità è che ho avuto molte cose da registrare, da scrivere, e mi trovavo anche in tour. [Quando componi] non fai altro che guardare e riguardare le tue canzoni. Di certo, avere un laptop ha aiutato parecchio. Da un certo punto di vista sono molto più ecologico adesso, ma è anche vero che la tecnologia mi permette di scrivere molto di più. Ed è per questo che c’è molta più musica da analizzare, e molta più musica da buttare».