Mark Knopfler torna in Italia con sette concerti

Mark Knopfler presenterà il suo nuovo album, “Down The Road Wherever”, con sette concerti in Italia

È tra i chitarristi più apprezzati di tutti i tempi. Si tratta di Mark Knopfler, mente e anima dei Dire Straits. Da un po’ di tempo “in proprio”, il chitarrista e cantante inglese ha annunciato che il prossimo anno farà tappa per ben sette volte in Italia, con il tour di presentazione di “Down The Road Wherever”, il suo nuovo album, in uscita il 16 novembre.

Il tour italiano

Saranno sette, dicevamo, i concerti di Mark Knofpler in Italia, tra la primavera e l’estate del prossimo anno. Prima tappa di questa lunga leg nel nostro Paese sarà il 10 maggio al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. Ultimo concerto, invece, il 22 luglio all’Arena di Verona. Nel mezzo, una manciata di show in alcuni tra i luoghi più belli in Italia per fare musica. Le date del tour italiano di Mark Knopfler:

10 maggio Assago (Milano) – MediolanumForum

13 luglio Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone)

17 luglio: Nichelino (Torino) - Palazzina di Caccia di Stupinigi

18 luglio: cattolica (Rimini) – Arena della Regina

20 luglio: Roma – Terme di Caracalla

21 luglio: Roma – Terme di Caracalla

22 luglio: Verona - Arena

I biglietti per i sette concerti saranno in prevendita esclusiva dalle 9 di sabato 27 ottobre sul sito di Virgin Radio, mentre dal giorno successivo saranno disponibili anche su TicketOne.

«Le mie canzoni sono fatte per essere eseguite live», ha dichiarato il chitarrista. «Amo tutto il processo della scrittura in solitaria e poi la registrazione insieme alla band. Ma, alla fine, la parte migliore consiste nel suonarle dal vivo davanti a un pubblico. Mi piace tutto questo “circo”: il viaggiare da città a città e poi interagire con questo gruppo di musicisti è un piacere assoluto. Non vedo l’ora di tornare sul palco».

Sul palco, insieme a Knopfler, ci saranno altri dieci musicisti: Guy Fletcher alle tastiere, Richard Bennett alle chitarre, Jim Cox al piano, Mike McGoldrick al flauto, John McCusker al violino e ai cittern, Glenn Worf al basso, Danny Cummings alle percussioni, Ian Thomas alla batteria e, doppia new entry nella band del chitarrista inglese, Graeme Blebins al sax e Tom Walsh alla tromba.

“Down the Road Wherever”: il nuovo album

“Down the Road Wherever” è il nuovo album di Mark Knofpler, in uscita il 16 novembre per Universal / Virgin EMI. Il disco è stato registrato a Londra, nel British Grove Studio. Si tratta del nono album in studio che l’artista inglese ha realizzato come musicista solista.

Il disco sarà disponibile in diversi formati: CD, doppio e LP e cofanetto (quest’ultimo, con CD, doppio LP e un EP con quattro bonus track). L’album si compone di quattordici tracce inedite. La tracklist di “Down the Road Wherever”: