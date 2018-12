Si intitola “La verità” il nuovo singolo di Vasco Rossi. Il pezzo sarà in rotazione radiofonica dalla mezzanotte del 16 novembre mentre sarà acquistabile dal 23 dello stesso mese.

La verità: il nuovo singolo di Vasco Rossi

A firmare il brano è lo stesso Vasco Rossi insieme a Roberto Casini: batterista della prima formazione della Steve Rogers Band e più volte coautore dei pezzi del Blasco. Si contano, ad esempio, “Va bene va bene così”, “Gabri” e “Eh già”. A curare gli arrangiamenti è invece il Maestro Celso Valli, altro storico collaboratore dell’artista emiliano. La canzone è presentata come un’osservazione disincantata della contemporaneità, con le sue contraddizioni e l’isterismo che la fa da padrone. Un’osservazione che passa attraverso gli occhi di Vasco: metaforicamente e non. Sarà proprio il suo iride, infatti, il protagonista assoluto del videoclip che accompagnerà l’uscita del singolo. Una clip tutta dedicata ai movimenti dell’occhio del rocker e firmata da Pepsy Romanoff: il primo “irid” video della storia.

Il testo de “La verità”

In attesa di ascoltare la canzone, è stata già diffusa una parte del testo. A emergere è la ricerca della verità – che non è necessariamente una – appunto, nell’incessante indagine di “tutto il mondo fuori” (giusto per citare un’altra canzone del Blasco). Una parte de “La verità”:

“La verità fa male, la verità si sposa

Sposi la verità oppure sposi la menzogna

Sai da che parte stai?

La verità disturba sempre un po’ qualcosa, quando arriva silenziosa

E non è vestita mai di rosa, non è una signora

Sei sicuro di volerla conoscere?

Di poterla sostenere o sopportare?

E se poi la verità fosse un errore?

La verità è del primo che lo sa? Di chi la dice, da duce?

La verità è la televisione? O Instagram o Facebook?

La verità è nei talk show, dove si cercano i colpevoli

Si ascoltano psicologi.

E ognuno sa chi è stato o chi sarà?

Queste sono le domande, tante

Che la canzone fa

Naturalmente non dà risposte

Unica cosa certa,

Si finisce sempre per sposare

Una verità”

Il tour di Vasco Rossi

“La verità” sarà sicuramente tra le canzoni che comporranno la scaletta dei sei show estivi di Vasco Rossi. Il Blasco, infatti, si esibirà l’1, il 2, il 6, il 7, l’11 e il 12 giugno a San Siro e il 18 e il 19 giugno alla Fiera di Cagliari. Quanto ai live nello stadio milanese, si tratta di un record assoluto. Il precedente, tra l’altro, era sempre dello stesso Vasco, che però si era fermato “appena” a quota quattro. Il Blasco tornerà nel tempio della musica dal vivo in Italia a tre anni dal suo ultimo concerto. Il live a Cagliari, invece, segnerà il ritorno di Vasco in Sardegna dopo ben nove anni di assenza e per questo è atteso con particolare fermento da tutti i fan isolani del rocker di Zocca.

I biglietti per i sei concerti sono già in vendita sul sito di VivaTicket e in tutti i punti vendita autorizzati.