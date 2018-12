Michael Bublé annuncia le prime date del world tour 2019

In attesa dell’uscita del suo nuovo album “Love”, Michael Bublé annuncia le prime date del tour mondiale previsto per il 2019. Attualmente sono stati resi noti solo i concerti negli Stati Uniti e in Canada, ma il cantante promette altri appuntamenti in giro per il mondo.

Le date del world tour 2019 negli Usa e in Canada

La mega tournée di Bublé prevista per il 2019 partirà dagli Stati Uniti e poi farà tappa in Canada. Il tour inizierà il 13 febbraio a Tampa, in Florida, e attraverserà tutto il Nord America fino al 3 agosto, data del concerto previsto in Quebec. Al momento, Michael Bublé ha reso noti circa trenta appuntamenti, a cui sicuramente si aggiungeranno nuove date, come scrive lo stesso cantante sui social, parlando di un tour mondiale. Questo lascia ben sperare anche i fan europei e italiani, che dovranno pazientare ancora per sapere se potranno assistere alle esibizioni live del famoso cantante canadese, che torna sulle scene musicali dopo un lungo periodo di pausa legato a motivi familiari. Per quanto riguarda la scaletta dei concerti, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che Bublé farà ascoltare i pezzi del nuovo album di inediti, insieme ai suoi cavalli di battaglia, che lo hanno resto famoso in tutto il mondo. In attesa del world tour e di conoscere le prossime date in programma, ci si potrà consolare ascoltando le nuove canzoni presenti nel disco “Love”, in uscita il prossimo 16 novembre, giorno in cui la star canadese riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Le date del tour negli Stati Uniti