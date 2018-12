Imagine Dragons: "Bad Liar" è il nuovo singolo

Gli Imagine Dragons hanno condiviso un nuovo singolo intitolato “Bad Liar”, il brano va ad anticipare la pubblicazione dell’album “Origins” (in uscita il prossimo 9 novembre per Interscope Records). Il disco è stato concepito come “fratello” del precedente “Evolve” (2017).

Tutto sul nuovo album “Origins”

Gli Imagine Dragons stanno per pubblicare il loro nuovo album “Origins”, disponibile all’ascolto da venerdì 9 novembre 2018. Il disco è stato anticipato da vari singoli: il primo assaggio è arrivato lo scorso 17 giugno con “Natural”, seguito da “Zero”, “Machine” e dal nuovissimo brano “Bad Liar” (pubblicato il 6 novembre 2018). “Natural” ha riscosso subito un grande successo, è entrato nella Top 20 in 18 paesi e ad ora conta oltre 170 milioni di streaming. Il brano si è posizionato anche al primo posto della Alternative Songs chart di Billboard, segnando un nuovo record per gli Imagine Dragons: è, infatti, il loro quarto singolo consecutivo ad arrivare dritto alla numero 1 della celebre classifica americana. “Zero” è un brano realizzato per il film d’animazione Disney “Ralph spacca Internet”, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 novembre 2018 (in Italia l’uscita è fissata per il 1 gennaio 2019). Gli ultimi due nuovi singoli sono stati condivisi a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro: “Machine” il 31 ottobre e “Bad Liar” il 6 novembre 2018. “Bad Liar” è un singolo che il cantante Dan Reynolds ha scritto con la sua ex moglie Aja Volkman e racconta le difficoltà che una relazione può incontrare (per i fan del lieto fine: pochi giorni fa Reynolds e la moglie hanno annunciato di essere tornati insieme). “Origins” è stato definito dagli stessi Imagine Dragons come un “album gemello” di Evolve, con la stessa ricerca sulle sonorità. Queste le parole usate dal frontman del gruppo per descrivere il nuovo disco: «si tratta di esplorare nuovi territori ma apprezzare anche le tue origini. Quando creiamo, lo facciamo senza porci confini, senza regole. Per noi è emozionante creare musica che ci sembri differente e nuova». L’album è stato prodotto dagli stessi Imagine Dragons insieme a Mattman & Robin (Selena Gomez, Carly Rae Jepsen), Alex da Kid (Dr. Dre, Nicki Minaj), John Hill (Florence + the Machine) e Joel Little (Lorde, Khalid).

La tracklist di “Origins”

L’uscita di “Origins” è ormai alle porte, da venerdì 9 novembre l’album si potrà ascoltare sulle piattaforme di streaming e acquistare sia in digitale che in tutti i negozi di dischi. Gli Imagine Dragons hanno riservato varie bonus track alle diverse edizioni del disco: tutte le deluxe edition conterranno tre canzoni aggiuntive per un totale di 15 pezzi, mentre la deluxe edition in formato fisico avrà “Born To Be Yours” (feat. Kygo) come ulteriore brano aggiuntivo. Di seguito la tracklist completa di “Origins”:

Natural Boomerang Machine Cool Out Bad Liar West Coast Zero Bullet in a Gun Digital Only Stuck Love

Tracce bonus nella deluxe edition

Birds Burn Out Real Life

Traccia bonus nella deluxe edition fisica