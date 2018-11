Ozzy Osbourne annuncia le date del No More Tours 2: apriranno i concerti estivi nientemeno che i Megadeth

Una storia tutta nordamericana, per il momento, quella del No More Tours 2 di Ozzy Osbourne. Dopo l’annuncio della straordinaria line up dell'Ozzfest per il Capodanno, Ozzy si prepara a un 2019 on the road con il nuovo leg della sua tournée.

Tutto sul No More Tours 2

Ozzy Osbourne accende l’estate nordamericana con un tour di due mesi che percorrerà in lungo e in largo gli Stati Uniti. A partire dal 29 maggio ad Atlanta, fino al 29 luglio a Los Angeles, Osbourne sarà inoltre accompagnato dai Megadeth, che apriranno tutti i suoi concerti.

Alcune delle date – per l’esattezza 4 - fanno parte delle tappe sostitutive del tour di quest’anno, il quale ha subito varie cancellazioni a causa di problemi di salute della star. Pochi mesi fa, infatti, Ozzy si è sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver contratto un’infezione al pollice della mano. L’operazione, svoltasi al Cedars-Sinai di Los Angeles, si è rivelata per la star molto più dolorosa del previsto, costringendolo al riposo forzato.

Il No More Tours 2 festeggia i 50 anni di carriera di Ozzy Osbourne, il Principe delle Tenebre, e non ha alcuna intenzione di essere l’ultimo tour nella storia della sua musica. Nonostante il nome ingannevole, infatti, Ozzy ha ammesso specificamente di non avere più intenzione di fare tour che includessero tutto il mondo. Di certo, però, nel suo futuro ci sono ancora moltissime mini tournée, organizzate in paesi specifici. «Non sono bravo a fare nient’altro,» ha ammesso ai microfoni del Rolling Stone, «Non so fare nient’altro, letteralmente».

Le date del No More Tours 2

Ecco le date del No More Tours 2 di Ozzy Osbourne del Nordamerica, con la straordinaria partecipazione dei Megadeth che apriranno gli show. Tutte le date si riferiscono al 2019: