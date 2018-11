Imogen Heap, il nuovo album per Harry Potter

Imogen Heap ha pubblicato la colonna sonora di “The Music of Harry Potter and the Cursed Child in Four Contemporary Suites”, opera teatrale ispirata al capolavoro di J. K. Rowling

Il 2 novembre 2018 è uscita la soundtrack originale dell’opera teatrale in due parti “Harry Potter e la maledizione dell’erede”. Imogen Heap ne anticipa l’arrivo con la pubblicazione del terzo brano, l’evocativa “Godric’s Hollow”.

The Music of Harry Potter and the Cursed Child

La soundtrack ufficiale dell’opera teatrale è uscita il 2 novembre e si chiama “The Music of Harry Potter and the Cursed Child in Four Contemporary Suites by Imogen Heap”. Anticipata dai pezzi “Godric’s Hollow”, Platform 9¾” e “In Trouble (Again)”, la colonna sonora è stata interamente composta e interpretata dall’artista Imogen Heap. La musica percorre i quattro atti dell’opera teatrale ed è stata inserita nell’album in ordine cronologico, in maniera tale da ripercorrere l’esperienza dello show attraverso le note dell’artista.

Il disco è già disponibile in vendita su Amazon e sulle piattaforme per il download digitale, rilasciato per la Sony Music Masterworks.

Ecco la tracklist della colonna sonora:

Suite 1: Platform 9¾ Suite 1: The Hogwarts Express Suite 1: Welcome to Hogwarts Suite 1: Wand Dance Suite 1: Albus Severus Potter Suite 1: The Blanket Suite 1: Hut on the Rock Suite 1: A Malfoy Suite 1: Anything from the Trolley, Dears? Suite 1: Ministry of Magic Suite 1: St. Oswald’s Suite 1: Wizarding World Suite 1: Shadows and Spirits Suite 2: Privet Drive Suite 2: McGonagall’s Office Suite 2: The Forbidden Forest Suite 2: Edge of the Forest Suite 2: Dragons! Suite 2: Dumbledore Suite 2: Staircase Ballet Suite 2: The Duel Suite 2: Invisibility Cloack Suite 2: Moaning Myrtle Suite 2: Scorpius Alone Suite 3: A World of Darkness Suite 3: Another Hogwarts Suite 3: Dementors Suite 3: Expecto Patronum Suite 3: In Trouble (Again) Suite 3: Slytherin Dormitory Suite 3: The Owlery Suite 3: A New Prophecy Suite 3: The Augurey Suite 4: Extraordinary General Meeting Suite 4: Godric’s Hollow Suite 4: Paint and Memory Suite 4: Something Written Suite 4: The Final Battle Suite 4: The Arrival Suite 4: Lily and James Suite 4: Burning Bed Suite 4: A Nice Day

Harry Potter e la maledizione dell’erede

“Harry Potter e la maledizione dell’erede” è un’opera teatrale in due parti e quattro atti di Jack Thorne, basata sul capolavoro della scrittrice britannica J. K. Rowling. Il soggetto è a cura della stessa Rowling, con John Tiffany e Jack Thorne. Il dramma è ambientato dopo vent’anni dal romanzo “Harry Potter e i Doni della Morte” e racconta la storia di Albus Severus Potter, il secondogenito di Harry Potter e Ginny Weasley. L’opera è stata insignita di numerosissimi premi alla regia e al talento degli attori partecipanti, tanto da essere trasposta nel libro omonimo edito in Italia dalla Salani Editore.

Imogen Heap

La compositrice della musica dell’opera teatrale è Imogen Heap, artista britannica che per 20 anni ha autoprodotto la sua musica, rilasciando 4 album studio da sola “iMegaphone”, “Speak for Yourself”, “Ellipse” e “Sparks”) e uno con la band di musica elettronica Frou Frou (“Details”). Il suo talento è stato premiato con 2 Grammy Awards e un Ivor Novello. La sua musica è attualmente riconosciuta come pionieristica e innovativa nel suo campo, capace di mescolare elementi lo-fi con la sua interpretazione “zuccherina” del pop elettronico.