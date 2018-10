Chi è Saturnino, bassista amico di Jovanotti

Saturnino Celani, polistrumentista, compositore e produttore discografico, è attualmente uno dei migliori bassisti del circuito. La sua esplosione è arrivata grazie a Jovanotti, un sodalizio artistico che dura ormai da 27 anni. Presente in tutti gli album del cantautore originario di Cortona, è amico ma soprattutto storica spalla sia nella composizione degli album che in tour. In un’intervista rilasciata per i 50 anni di Jovanotti, Saturnino ha raccontato com’è nata la loro amicizia: «Stavo suonando in un disco di Gatto Panceri prodotto da Patrick Djivas e in quel periodo lì c'era anche Lorenzo che registrava “Una tribù che balla”. Lui aveva detto al proprietario che stava cercando dei giovani musicisti per mettere insieme una band per fare un tour, ma dovevano essere giovani, quindi più o meno suoi coetanei e fuori dal giro dei turnisti classici. Lui fece il mio nome a Lorenzo e fu così che il giorno dopo io mi misi a parlare con lui in studio: mi chiedeva cose tipo "Che cosa hai studiato?", "Cosa suoni?", "Cosa ascolti?", "Quali sono i musicisti che ti piacciono di più?". Senza che me ne fossi accorto erano passate due ore...Poi mi fa: dai andiamo in studio, suonami qualcosa. Mi dice: 'Suona il basso qui sopra, poi quando te lo dico io, fai un assolo'. Ho eseguito e con mio grandissimo stupore quello è diventato l'assolo che trovate sul disco nel brano “Libera l'anima”. Poi alla fine, Lorenzo mi chiede, direttamente dalla regia: 'Sei libero i prossimi sei mesi?'. Era il 1991: da allora sono passati 27 anni. Sempre insieme».

Saturnino autore e produttore

Saturnino ha contribuito attivamente al successo di Lorenzo Jovanotti partecipando alla stesura di numerose canzoni di successo come ad esempio “Ragazzo fortunato”, “Serenata Rap”, “Per te”, “Penso positivo”, “L'ombelico del mondo”, “Mezzogiorno”, “Safari”, “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, “Sabato”, “Gli immortali” e “Baciami ancora”, vincitrice del David di Donatello come miglior canzone originale. Ma Saturnino non è solo il bassista di Jovanotti, nel corso degli anni ha pubblicato due album “Zelig” e “Clima”, ha prodotto la prima opera di Giovanni Allevi ed ha collaborato con artisti del calibro di Franco Battiato, Michael "Patches" Stewart, Pino Daniele, Luca Carboni, 883, Max Pezzali, Stylophonic e Roy Paci & Aretuska.

Libri, tv e moda

Nel 2013 si è cimentato anche in tv e ha condotto il programma “Guerrieri”, mentre dal 2014 ha una linea di occhiali personalizzati “Saturnino Eyewear”, disponibili in vari modelli ispirati ai pianeti dell’universo. L’anno successivo è stata pubblicata la sua prima autobiografia, curata da Massimo Poggini e intitolata “Testa di basso”, dove racconta le sue incursioni nel mondo della moda, del cinema, dell'arte e dello sport. Protagonisti sono i tanti personaggi che il 'sensational bassist' ha incontrato nel corso della sua carriera: Sting, Lou Reed, Franco Battiato, Luciano Pavarotti, Pino Daniele, Valentino Rossi, Ligabue, Eros Ramazzotti, Gabriele Muccino, Renzo Rosso, Davide Oldani e Claudio Cecchetto.