Anastacia, José Feliciano ed Elisa al Concerto di Natale in Vaticano

Come ogni anno è partito il conto alla rovescia per il Concerto di Natale in Vaticano. Da qualche giorno sono stati annunciati gli ospiti di questa edizione in programma per il 15 dicembre nell’Aula Paolo VI (Città del Vaticano). Tantissimi artisti italiani e internazionali animeranno la serata e si esibiranno in espressioni della tradizione musicale natalizia e in brani evergreen di ogni genere, dal rock al pop, dal jazz al gospel, dal soul alla lirica. Tra gli artisti presenti ci sarà anche Elisa che proprio oggi ha pubblicato il nuovo album “Diari Aperti”, il secondo completamente in italiano dopo “L’anima vola” e il decimo di tutta la sua carriera. “Diari Aperti” si compone di 11 brani in italiano, con 9 inediti e due singoli già pubblicati per anticipare il disco: “Se piovesse il tuo nome” e “Quelli che restano”, interpretato insieme a Francesco De Gregori. Con Elisa anche Alessandra Amoroso che ha festeggiato i dieci di carriera con l’album 10/IO.

Ermal Meta, Bennato, Anastacia e Raphael Gualazzi tra gli ospiti

Tra gli artisti presenti anche José Feliciano, Dee Dee Bridgewater, Anastacia, i cantautori Edoardo Bennato, Ermal Meta, Raphael Gualazzi e Giovanni Caccamo. Grande attesa per Ermal Meta, grande protagonista dell’ultimo anno con un lunghissimo tour in Italia. Lo stesso cantautore ha annunciato da pochi giorni un nuovo progetto live nei teatri con GnuQuartet da febbraio 2019. Nel cast previsto per il Concerto di Natale in Vaticano anche il flautista Andrea Griminelli e il suonatore del flauto di Pan, Gheorghe Zamfir, oltre all'astro nascente Mihail, con la partecipazione straordinaria di Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero. Accompagnato dall'Orchestra Universale Sinfonica Italiana diretta dal maestro Renato Serio, con la collaborazione del maestro Stefano Zavattoni, confermata anche quest'anno la presenza del coro statunitense New Direction Tennessee State Gospel Choir. Il complesso vocale che accompagnerà i solisti sarà quello dell'Art Voice Academy, mentre le voci bianche saranno quelle del Piccolo Coro Le Dolci Note diretto dal maestro Alessandro Bellomaria.

La storia del Concerto di Natale in Vaticano

Il ventiseiesimo Concerto di Natale in Vaticano è promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede, a favore della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus. Sostiene due progetti per due campi profughi, in Iraq e in Uganda. Gli artisti si esibiranno in canzoni della tradizione musicale natalizia e in brani evergreen di ogni genere. Il concerto si è tenuto per 13 anni nell'Aula Paolo VI della Città del Vaticano, dal 2006 al 2014 ha avuto diverse sedi: il Grimaldi Forum di Monte Carlo (2006), il Teatro Filarmonico di Verona (2007 e 2008), il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania (2009) e il Mediterranean Conference Center de La Valletta a Malta (2010). Dal 2011 la sede del concerto è stata l'Auditorium della Conciliazione di Roma. Dal 2017 il concerto è tornato dopo diversi anni a tenersi nell'Aula Paolo VI. I prezzi dei biglietti per assistere alla serata di quest’anno: