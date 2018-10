Emma Marrone: il nuovo singolo sarà "Mondiale"

“Mondiale” è il nuovo singolo di Emma Marrone, una ballata emozionante e potente che sarà disponibile in radio a partire dal prossimo 2 novembre. Si tratterà di una canzone piena di amore e di grinta, due elementi a cui Emma ci ha ormai abituato con la sua importante discografia.

“Mondiale”

Dal 2 novembre, Emma Marrone diventerà “Mondiale” grazie al nuovo singolo, il quale sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digital download. Nel descrivere questo nuovo brano, Emma ci ha messo tutta se stessa: «”C’è una parola potentissima che ci fa tremare… La chiamano ‘amore’.” Le parole di Colapesce di Matteo Mobrici e Federico Nardelli sono state un pugno nello stomaco: non ho avuto nessun dubbio quando ho sentito questa canzone d’amore 3.0, figlia di questi tempi moderni. Le “strategie” e la voglia di cambiarci a vicenda per amare con meno rischi possibili e per non farci spezzare il cuore. [Mondiale] è romantica e struggente, un po’ come me. Ma stavolta il mio cuore è un palloncino ed è pronto a prendere il volo. Libero e rosso come non lo era da tempo».

Ci sarà dunque Colapesce dietro alle parole del nuovo singolo di Emma, un personaggio già molto apprezzato nel panorama indipendente italiano, vincitore della Targa Tenco e autore di “Acqua e alloro”.

“Mondiale” promuove la seconda parte del tour di Emma, che avrà inizio a partire da febbraio e riporterà sui palchi italiani gli inediti dell’ultimo album “Essere Qui”, insieme a una serie di grandi sorprese.

“Essere Qui Tour”: le date della seconda fase del tour

Ecco l’elenco completo delle date dell’”Essere Qui Tour”, la cui seconda fase avrà inizio nel febbraio del 2019. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati già dal 23 luglio scorso. Dalla scaletta ci si aspetta che Emma ripercorrerà i successi del disco appena uscito, naturalmente, e alcuni dei grandi classici della sua sfavillante carriera. Visto l’annuncio del nuovo singolo, “Mondiale”, i fan mantengono alte le aspettative sulla possibilità che nella tracklist di questa seconda fase saranno incluse anche nuove canzoni fresche di pubblicazione.

15 febbraio 2019 – Bari, Palaflorio

16 febbraio 2019 – Reggio Calabria, PalaCalafiore

18 febbraio 2019 – Eboli, PalaSele

20 febbraio 2019 – Livorno, Modigliani Forum

22 febbraio 2019 – Ancona, Pala Prometeo

23 febbraio 2019 – Bologna, Unipol Arena

26 febbraio 2019 – Milano, Mediolanum Forum (Assago)

27 febbraio 2019 – Brescia, Pala George (Montichiari)

1 marzo 2019 – Roma, Palalottomatica

Un nuovo disco in lavorazione

All’inizio di ottobre, la Brown aveva fatto sapere sui social di essere al lavoro su un nuovo pezzo: «Ho fatto la doccia più lunga e più soddisfacente degli ultimi mesi. Non scrivevo una canzone di getto e da sola da troppo tempo. Dio che meraviglia. Che voglia di farvela sentire. Adesso non è più mia, è vostra», ha scritto la star, lasciando intendere che presto i suoi fan avrebbero avuto notizie di nuove canzoni e, forse, di un nuovo disco di inediti. L’ultimo album di Emma, “Essere Qui”, è uscito lo scorso 26 gennaio per l’etichetta Universal.